PD Prato, riformisti contro schleiniani, nulla di fatto e palla al centro

Prato- A meno di un anno dal commissariamento della città, a seguito della inchiesta che ha portato alle dimissioni della sindaca Bugetti, a Prato, in attesa di conoscere la data che riporti i pratesi alle urne, (presumibilmente in primavera inoltrata), continua il muro contro muro nel Partito Democratico. È ormai evidente una spaccatura tra i riformisti che si riconoscono nel loro leader Matteo Biffoni e gli schleniani di Marco Biagioni il segretario provinciale che a dicembre aveva dichiarato un suo passo di lato a gennaio, a fine del percorso di Rigenerazione da lui stesso promosso nei Circoli di Prato.

“La politica, per come la intendo,non è mai possesso di un ruolo. È responsabilità verso un destino comune. E quando un ruolo rischia di diventare un fattore di immobilità è giusto saperlo lasciare”.

Ma dall’assemblea convocata ieri sera nel Circolo di Grignano durante la quale si attendeva la ratifica delle dimissioni già annunciate e la conseguente nomina del nuovo Segretario ,è arrivato invece un nulla di fatto.

Dapprima nel tardo pomeriggio con tanto di nota ufficiale del PD, il rinvio. Poi il presidente dell’assemblea provinciale Alberto Vignoli ha deciso comunque di confermare l’appuntamento: “Sono d’accordo sul prenderci del tempo per arrivare ad una soluzione unitaria, però è una decisione che dobbiamo prendere unitariamente”.

A rimettere tutto in discussione un documento inviato da Biagioni ad Alberto Vignoli nel quale il Segretario aveva scritto tra le altre cose, “Formalizzeró le mie dimissioni nel momento in cui sarà individuata una guida capace di onorare quel percorso e portarlo avanti con determinazione e apertura”.

Sempre nel documento Biagioni aveva ricordato il significato del percorso di Rigenerazione perché in suo nome si facesse ogni sforzo per arrivare a una sintesi condivisa.

«Nelle ultime ore sono emersi elementi nuovi e prese di posizione politiche rilevanti, che chiedono un supplemento di responsabilità. È diventato evidente, e viene richiesto da più parti, che l’assemblea non debba essere trascinata in una logica di pura conta, condizionata da veti e contrapposizioni che la nostra base ci ha chiesto con nettezza di superare. Per questo sento il dovere di chiedere che, prima di qualunque passaggio formale, si compia fino in fondo ogni sforzo per costruire una sintesi autentica: una guida che onori il mandato di Rigenerazione, che non nasca dall’incrocio di veti e che rimetta al centro l’interesse del Partito e della città», ha così proseguito .

«Non è un rinvio fine a sé stesso: è la tutela di un percorso e di una comunità che hanno partecipato, discusso e votato, aspettandosi coerenza e rispetto delle scelte fatte».

Un fine serata alquanto movimentato per il partito democratico pratese e i suoi iscritti messi tra l’altro,a poche ore dall’assemblea provinciale,a dura prova dalle parole di Marco Furfaro,numero due della segreteria nazionale. A mezzo stampa, in mattinata, aveva lanciato il nome di Matteo Biffoni come futuro candidato sindaco. «Con Matteo c’è un confronto diretto da anni. Siamo persone che preferiscono parlare chiaro. Ci siamo chiariti subito. Siamo umani. E siamo toscani: si discute con passione, ma con lealtà». E «Oggi non c’è alcuna partita aperta: per quanto mi riguarda Matteo è il candidato sindaco di Prato. Ora però la responsabilità è più grande: bisogna mettere insieme le parti, non dividerle».

Dichiarazione che Biffoni a stretto giro,aveva così commentato , -Ringrazio per la stima e mi fa piacere che in tanti si prendono cura del mio futuro: Fossi, Giani,Furfaro. Magari mi farebbe piacere che ne parlassero prima con il sottoscritto. Detto questo lo prendo come una manifestazione di stima,perché in realtà,poi, le candidature nascono,secondo me in un altro modo: dal confronto con il partito,con la città,gli alleati. Insomma ci deve essere un percorso, non venir fuori dai giornali. Ciononostante la prendo come una dimostrazione di stima che non cambia niente,la mia posizione sulla candidatura si sa già qual è».

Un’uscita quella di Furfaro che aveva mandato inoltre su tutte le furie i Dem riformisti, interpretata «come un gioco di potere “romano”per tenersi stretto il partito».

Sull’intera vicenda è poi intervenuto anche il segretario regionale del Partito Democratico, Emiliano Fossi: “La situazione di Prato richiede attenzione e responsabilità. Nel confronto di questi giorni stanno emergendo posizioni nuove che aprono spazi importanti di dialogo. È un segnale che va raccolto con serietà. L’obiettivo è arrivare rapidamente a una soluzione solida e condivisa, che sia all’altezza delle aspettative della nostra comunità. Sono fiducioso che ci siano le condizioni per farlo, nell’interesse di Prato e del Partito Democratico”.

Che la dice lunga su questi mesi non affatto semplici per il Pd pratese tra richieste di congresso anticipato, inviti più o meno palesi indirizzati al Segretario perché si dimettesse dal suo incarico, e il mancato ruolo di peso nella nuova giunta regionale per Biffoni,che pure aveva portato in dote al partito ben 22mila preferenze.

Inoltre non è affatto un mistero che la corrente che fa riferimento all’ex sindaco Biffoni chieda da tempo alla Segreteria un cambio di passo nel partito a cominciare dal metodo in nome di quella cultura politica che nel dialogo trova forza e ispirazione.

Allora forse,auspicando soluzioni, ad oggi ancora non pervenute, la cura proposta dalla Segreteria Dem,appoggiata dal nazionale è quella di prendere tempo sperando che nei rinvii,si trovi il giusto equilibrio. Che si raggiunga, nonostante il ritiro delle dimissioni del Segretario, l’accordo tra la maggioranza interna “schleiniana” e l’anima “riformista” che ha amministrato il Comune della città dal 2014 al 2024, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali a cominciare dal Referendum Costituzionale.

Intanto sui pasticci accaduti nella giornata di ieri arrivano a caldo i primi commenti , “Sono in sofferenza vera … mai mi ci sono trovato. Non se ne può più. Clima surreale ; Siamo stanchi; Se si continua così la sopravvivenza stessa del partito è messa in discussione! Mi sento preso in giro; Stasera mi aspettavo un cambiamento vero a cominciare dalle dimissioni del Segretario”.

In foto un momento dell’assemblea a Grignano