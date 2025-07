Passa la delibera di verifica degli equilibri di bilancio in consiglio comunale

Firenze – Semaforo verde in Consiglio comunale per la delibera di verifica degli equilibri di bilancio. Ad illustrarla in aula la sindaca Sara Funaro. Il provvedimento conferma gli equilibri di bilancio per il triennio 2025 – 2027 e prevede di variare la parte corrente incrementandola di 8,7 milioni e la parte investimenti incrementandola di 7,8 milioni per il 2025, mentre negli anni successivi 2026 2027 non vi sono variazioni significative.

“Si tratta di una delibera che si discosta poco rispetto al bilancio preventivo, spostando non tante risorse ma comunque significative rispetto alle azioni da mettere in campo. – ha detto la sindaca Funaro – È anche segno che i nostri uffici hanno costruito un bilancio preventivo che corrisponde al fabbisogno del Comune e alle risposte che devono essere date ai cittadini, un lavoro insomma che è in coerenza con gli impegni che abbiamo preso. La delibera con molte voci segna piccoli grandi interventi importanti a partire dal verde, dalla sicurezza, a tante altre azioni che rientrano tra le priorità che, come amministrazione, ci siamo dati nel programma di mandato”.

Nello specifico, gli 8,7 milioni di maggiore spesa corrente prevedono maggiori oneri per la gestione del sistema tramviario per euro 3,3 milioni, 3,6 milioni per fondo credito dubbia esigibilità per recupero evasione canone unico, 1,7 milioni per utenze in particolar modo elettriche, 200mila euro per servizi sociali, rivolti in particolare all’abbattimento delle liste d’attesa per i centri diurni per la disabilità.

Sulla parte investimenti, tra i vari interventi ci sono 250mila euro per aree verdi ed aree cani, 200mila euro per pozzi a servizio di parchi e giardini, 300mila euro per recupero strutturale di parchi e giardini, circa 150mila euro per interventi all’ex ippodromo le Mulina, 250mila euro per opere sulla scuola Don Milani, 148.500 euro per interventi alle rampe del Poggi, 250mila euro per videosorveglianza cittadina, la realizzazione della ciclopista dell’Arno Firenze Scandicci per 1 milione.