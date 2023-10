Partenza del Tour de France, la prima volta italiana si chiama Firenze

Firenze – La prima volta dell’Italia si chiama Firenze: in 121 anni di Tour de France, è solo la 25esima volta che la grande classica francese parte da fuori Francia, ed è la prima volta che parte dall’Italia. Si tratta della 111esima edizione del Tour, che il 25 giugno 2024 partirà da Firenze. La presentazione della grande sfida si è tenuta questa mattina a Parigi.

Un’edizione particolramente significativa, in particolareper l’Italia, dal momento che ci sono alcuni aspetti non scontati, come il fatto che per la prima volta nella storia il Tour parte e attraversa un sito Unesco.

Il sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella è il presidente del Comitato istituzionale del Grand Depart del Tour de France 2024. Già nel 2013, quando era vicesindaco, si occupò dell’organizzazione dei Mondiali di Ciclismo a Firenze.

“È un tour da record – ha detto il sindaco Dario Nardella -: la prima volta che parte dall’Italia, la prima volta da Firenze, la prima volta da un sito patrimonio mondiale dell’Unesco. A questo si aggiunge il fascino della grande storia del ciclismo: Bartali, Nencini e tutti gli altri campioni toscani e fiorentini. La partenza da Firenze ci farà rivivere le loro imprese. Sogneremo di nuovo quando vedremo sfilare nel centro storico della città, tra i monumenti più belli del mondo, tutte le squadre di questa grande competizione che, dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio, è l’evento sportivo più seguito a livello mondiale”.

Il sindaco ha poi ricordato l’esperienza dei mondiali di ciclismo su strada del 2013: “Ricordo il grande entusiasmo con cui Firenze accolse quell’evento. Vivo questo periodo di attesa con un’ansia sana e positiva e una grande emozione. Lo riempiremo di tanti eventi fino a giugno 2024”.

Il 21 marzo la città di Firenze si tingerà di giallo per un grande evento, con l’avvio di un countdown digitale a 100 giorni dal via, in piazza della Repubblica.

Giovedì 27 giugno al piazzale Michelangelo ci sarà la presentazione delle squadre. Il quartier generale del Grand Depart del Tour sarà al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Sabato 29 giugno il Tour de France prenderà il via da Firenze con un percorso dalle Cascine a piazza della Signoria, dove ci sarà il taglio del nastro e lo start istituzionale. La prima tappa del Tour, da Firenze a Rimini, passerà da varie località della Città Metropolitana di Firenze, passando dai comuni di Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano, San Godenzo. Passando poi dal valico dei tre Faggi, la carovana gialla si dirigerà verso la Romagna.

Il Tour de France darà una straordinaria visibilità a livello mondiale a questi territori: 1,14 miliardi di contatti in 190 paesi, 28.000 ore di diffusione nel mondo, gara in diretta su 100 canali tv.

Sul palco del Palazzo dei Congressi di Parigi, il direttore del Tour de France Christian Prudhomme ha ricordato uno scambio di messaggi whatsapp con il sindaco Nardella: era il 18 marzo 2020, era appena scoppiata la pandemia del Covid e Firenze era deserta; con quello scambio di messaggi si è concretizzata l’idea di far partire il Tour da Firenze.

All’evento di presentazione della 111ª edizione del Tour de France, la delegazione della Città Metropolitana di Firenze è composta dal sindaco Dario Nardella e dai consiglieri Cecilia Cappelletti e Massimo Fratini, insieme al direttore generale Giacomo Parenti e a Jacopo Vicini, responsabile degli eventi del Grand Depart del Tour de France 2024. Per la Comunità Ospitante del Grand Depart sono presenti a Parigi anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo.