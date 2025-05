Papa Leone e l’Intelligenza artificiale: rischio di nuove diseguaglianze

Dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla Rerum Digitalium di Leone XIV. La prima Enciclica di Papa Prevost avrà come tema l’Intelligenza artificiale e lo sviluppo della tecnologia più avanzata. Un punto di raccordo tra le posizioni della Chiesa di fine Ottocento e la Chiesa del terzo millennio. Sabato, nell’incontro con i cardinali che ha fatto seguito alla sua elezione, spiegando le motivazioni del nome scelto, il Pontefice ha subito collegato i due eventi epocali così decisivi per le sorti dell’umanità: “Leone XIII con la Rerum Novarum affrontò la questione sociale nella prima rivoluzione industriale. Oggi la Chiesa deve rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’Intelligenza artificiale”.

Ai porporati ha avanzato la richiesta di sostenerlo in questo cammino appena iniziato, nel solco del Concilio e raccogliendo l’eredità di Francesco: “Riprendiamo questo cammino”. In effetti, l’impegno di Papa Bergoglio sui temi dell’innovazione digitale è stato significativo: il recupero del senso del limite nella ricerca, il rischio della creazione di nuove diseguaglianze, sono stati riferimenti costanti, rappresentati da Papa Francesco anche al G7 del giugno scorso in Puglia. Papa Leone XIV può ora aggiungere un’impronta personale alle esortazioni del predecessore, visto che è laureato in Matematica e quindi la sua attenzione al mondo diviso tra “calcolati e calcolanti” si connota di una competenza inedita.

Dai messaggi del nuovo Pontefice si capisce che il legame tra la Rerum Novarum emanata il 15 maggio 1891 e il suo prossimo intervento sta proprio nell’impatto sociale che caratterizza le scoperte della scienza. Leone XIII volle intervenire in merito alla questione operaia, al loro sfruttamento da parte del capitalismo innervato dall’innovazione tecnologica, mettendo i presupposti per la dottrina sociale della Chiesa. Certamente l’intento di Leone XIII fu anche di mediare tra le posizioni all’interno del mondo cattolico, offrendo una risposta diversa dal socialismo che faceva breccia di fronte alle condizioni di lavoro spesso pesanti. Si legge nella Rerum Novarum: “Nel tutelare le ragioni dei privati, si deve avere un riguardo speciale ai deboli e ai poveri. Il ceto dei ricchi, forte per sé stesso, abbisogna meno della pubblica difesa; le misere plebi, che mancano di sostegno proprio, hanno speciale necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato. Perciò agli operai, che sono nel numero dei deboli e dei bisognosi, lo Stato deve di preferenza rivolgere le cure e le provvidenze sue”. L’enciclica del 1891 ha come titolo in italiano “Le cose nuove” e certamente Leone XIV ha oggi di fronte altre “cose nuove”, così impattanti nella vita dell’uomo, come quelle derivanti dall’avvento dell’intelligenza artificiale.

Un’anticipazione di quella che potrà essere la posizione della Chiesa di Leone XIV di fronte all’IA, la si è avuta pochi giorni fa con l’intervento dell’arcivescovo Gabriele Caccia, osservatore permanente della Santa Sede all’Onu di New York, in occasione del ‘Forum multi-stakeholder per lo sviluppo sostenibile, che si è tenuto proprio nel giorno dell’inizio del Conclave: “La comunità internazionale è chiamata a stabilire paletti etici comuni – ha detto Caccia – per garantire che l’uso dell’IA sia veramente inclusivo e non pregiudichi la dimensione sociale della natura umana. I benefici dell’Intelligenza Artificiale siano a disposizione di tutti e non solo di pochi privilegiati. La tecnologia e i suoi progressi siano diretti al bene comune”. L’Intelligenza Artificiale ha spiegato l’“ambasciatore” del Vaticano all’Onu, riecheggiando gli appelli di Papa Francesco, “può essere uno strumento straordinario per l’umanità consentendo un accesso molto più ampio alla conoscenza. Esistono però rischi – ha detto – legati alla assenza di controlli ed equilibri adeguati, le cui ricadute potrebbero aggravare le disuguaglianze e avere impatto negativo sulle relazioni sociali”.

E tra le diseguaglianze, quella del divario delle conoscenze sulle opportunità dell’IA è senz’altro la più evidente. Ha aggiunto l’Arcivescovo Gabriele Caccia: “Utilizzare l’Intelligenza Artificiale quale criterio per risolvere problemi potrebbe scoraggiare la solidarietà, l’aiuto reciproco, e avere come conseguenze l’isolamento delle persone e l’indebolimento del tessuto sociale”. Come riporta Vatican News, l’allarme della Santa Sede riguarda anche la possibilità che una società i cui servizi di basi siano guidati dall’IA, possa favorire chi dispone di mezzi finanziari e beneficia di strumenti avanzati e personalizzati di IA, mentre altre persone faticano ad accedere ai servizi tecnologici. In conclusione, l’indicazione rappresentata dalla Chiesa al Forum sullo sviluppo sostenibile, è l’esortazione ad assicurare che l’utilizzo dell’IA rispetti i principi etici fondamentali che includono trasparenza, imparzialità, inclusione e responsabilità”.

Altre tracce per comprendere quale sarà l’intervento di Leone XIV sull’Intelligenza Artificiale, arrivano da Padre Paolo Benanti, consigliere di papa Francesco per i temi dell’IA e dell’etica della tecnologia, membro del Comitato dell’Onu sull’Intelligenza Artificiale e coordinatore della Commissione su IA e informazione insediata dal Governo italiano: “Le parole del Papa – ha detto Benanti – non sono una condanna ma una richiesta di regole. Sull’Intelligenza artificiale Leone XIV, in continuità con Francesco, indica la strada per trasformare l’innovazione in sviluppo. La dinamica è dare forma a un futuro in cui il progresso tecnologico sia al servizio dell’ingegno e della creatività umana, nel rispetto della dignità di ogni individuo. La Chiesa è pronta a offrire a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. L’IA non va demonizzata, ma capita e addomesticata”.