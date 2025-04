Papa Francesco ci ha lasciati

E’ stato il cardinale Farrell ad annunciare ufficialmente la morte di Papa Francesco, avvenuta stamattina alle ore 7:35. Ecco le sue parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre.

La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati.

Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”.

Ieri, giorno di Pasqua, Francesco aveva impartito la benedizione Urbi et Orbi, affacciato da San Pietro, e, dopo essersi affacciato per la benedizione, è sceso fra la folla accolto dall’entusiasmo e dalla commozione dei fedeli. Ha lasciato un forte messaggio per la ce, contro il riarmo, sottolineando che la pace è possibile solo con un vero disarmo. Un messaggio contro le divisioni e per la solidarietà che rimarrà impresso come il suo ultimo lascito spirituale. Ma soprattutto Papa Francesco rimarrà per sempre il Pontefice degli ultimi, colui che non ha esitato a porsi sempre al fianco dei poveri, dei migranti, con gesti di grande rilievo non solo simbolico come il viaggio a Lampedusa e l’apertura di una Porta Santa a Bangui. Un Pontefice che ha cercato di creare ponti, che ha ribadito il ritorno al cristianesimo evangelico. Anche con la scelta, altamente indicativa, del proprio nome papale: Francesco, il santo più amato, ma anche più rivoluzionario, della storia della Chiesa.