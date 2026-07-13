Paolo Fresco: il cordoglio dell’Accademia delle Arti del Disegno

Firenze – “Penso che chi ha avuto successo nella vita abbia una sorta di responsabilità morale di condividere i frutti del proprio successo con la società che lo ha permesso. È questo un valore che avevano ben presente i più illuminati rinascimentali”.

Con questa citazione comincia il ricordo di Paolo Fresco, “Accademico d’Onore, Cavaliere del Lavoro, Manager e filantropo, Presidente della Fiat S.p.A. dal 1998 al 2003”, scomparso all’età di 93 anni, diffuso dai vertici dell’Accademia delle Arti del Disegno



Era nato il 12 luglio 1933 a Milano e cresciuto a Genova dove frequentò il Liceo D’Oria. Si laureò nella stessa città in Giurisprudenza specializzandosi in diritto marittimo per poi impiegarsi nello studio Lefebvre D’Ovidio tra Genova e Roma. Nel 1962 terminò di esercitare la professione legale per lavorare nella Compagnia Generale di Elettricità (CGE), prima a Londra e poi negli Stati Uniti, di cui divenne Presidente e Amministratore Delegato nel 1972.



Fresco passò poi a lavorare direttamente per General Electric, dove fece una lunga carriera diventando l’uomo di fiducia di Jack Welch, uno dei manager industriali più celebrati del Novecento. Nel 1990 entrò a far parte del Consiglio di Amministrazione della General Motors e nel 1992 divenne Vice Presidente Esecutivo e Membro del Comitato Esecutivo. Porta la sua firma l’acquisizione del Nuovo Pignone di Firenze, che sotto le insegne di Ge conquista i mercati mondiali.



Nel 1998 lasciò la General Motors, pur rimanendone nel Consiglio di Amministrazione fino al 2002, per diventare Presidente della Fiat S.p.A. per rimanere in carica fino al 2003. In questa carica si impegnò molto anche per le attività espositive e culturali di Palazzo Grassi a Venezia.



Dalla sua casa di Fiesole – Villa Allodola – legò la sua attività anche alla Toscana sedendo in numerosi consigli di amministrazione di istituzioni culturali operanti specialmente nelle Arti figurative per cui ebbe sempre grande attenzione. Fu Consigliere di Amministrazione di MUS.e, Presidente di MUS.e, Socio dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, dal 2015 fu nel Consiglio di Amministrazione degli Uffizi.



L’Università degli Studi di Firenze gli concesse la laurea honoris Causa in Ingegneria Meccanica. Divenne Cavaliere del Lavoro nel 1990 e fu eletto Accademico d’Onore dell’Accademia delle Arti del Disegno nel 2021.



L’ultima parte della vita l’ha dedicata alla memoria della moglie Marlène, scomparsa nel 2015 per il morbo di Parkinson: alla ricerca sulla malattia ha destinato gran parte del patrimonio, attraverso la fondazione che porta i loro nomi, Paolo e Marlene Fresco Foundation.

In foto Paolo Fresco