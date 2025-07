Palio di Siena: vince l’Oca di forza, trionfo del fantino Giovanni Atzeni

Siena – Una vittoria di potenza quella dell’Oca al Palio di Siena, dopo una corsa dominata dal suo fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, che ha condotto magistralmente l’esordiente Diodoro. L’Oca è Contrada dei grandi fantini: nel secolo scorso è stata legata a quell’Aceto che è stato il Re indiscusso del Palio. Cinque delle sue 14 vittorie ancora da record, le conquistò proprio per l’Oca. All’inevitabile passaggio generazionale, quando cominciò a splendere l’astro di Luigi Bruschelli detto Trecciolino, ancora l’Oca lo vide vincitore con i propri colori, con 3 successi dei 13 conquistati. Ora con Tittia questa storia di campioni della Piazza si ripete. Giovanni Atzeni ha vinto 11 Palii di cui 4 con la Contrada di Fontebranda.

Il Palio vive della passione dei Contradaioli che alimentano narrazioni ricche di strategie e di complicati patti e contro-patti durante tutto l’anno. Poi, negli ultimi quattro giorni, dopo l’assegnazione dei cavalli, nei giorni delle Prove questo tourbillon di presunti segreti, di improbabili certezze, di pronostici difficili da esprimere, raggiunge l’apice-Poi, però, quando la pista di tufo accoglie i cavalli con i loro fantini, e tutto intorno si fa silenzio, in poco più di 70 secondi, tutto diventa più semplice. Stavolta, vista la dinamica della vittoria dell’Oca, perfino troppo facile.

Non è così, ovviamente. Ciò che ha reso lineare la carriera è stata la capacità di Giovanni Atzeni di dominare la situazione con la calma dei forti. Il momento chiave, quello della mossa – cioè della partenza – è stato complicato solo per la pressione che una delle rivali, la Tartuca, effettuava per provare a rendere meno agevole la partenza della rivale Chiocciola. Dopo una mossa falsa, l’Oca ha preso subito la testa, riuscendo a vincere il duello nei pochi metri iniziali con il giovane Andrea Sanna detto Virgola nella Selva. Dopo aver girato primo alla curva di San Martino, Atzeni ha condotto il suo cavallo spingendo con forza e precisione millimetrica nei passaggi più impervi. Solo la Selva e il Valdimontone con Gingillo e Comancio hanno provato a insidiare il battistrada. Ma non c’è stato nulla da fare. Diodoro pareva volare con l’autorevolezza di un veterano. La Selva, sfinita nella sua rincorsa, è caduta all’ultima curva e Giovanni Atzeni ha potuto perfino respirare al termine dei tre giri, prima dell’esaltante arrivo al bandierino. Poi è iniziato il tripudio dei Contradaioli dell’Oca, che andrà avanti, per mesi, riempiendo la loro estate di giubilo, fino alla Cena della Vittoria a inizio autunno. Per tutte le altre Contrade il tempo per rifarsi è breve: come sempre il prossimo Palio si disputerà il 16 agosto, dedicato alla Madonna Assunta.

Il presidente della Regione Toscana, come da sua consuetudine, ha seguito la carriera di luglio del Palio di Siena, dedicata alla Madonna di Provenzano. “Tra le feste storiche italiane – afferma il presidente Eugenio Giani – il Palio di Siena si impone come festa che ha mostrato, nel corso dei secoli, capacità di sfida ai cambiamenti politici e sociali, profondamente inscritta nel vissuto individuale e collettivo. Merito della vitalità sorprendente e unica delle Contrade di Siena, dell’impegno di tante contradaiole e contradaioli, e di istituzioni cittadine che nel tempo, in dialogo serrato con le Contrade, hanno costruito un modello di straordinario civismo.”

“Grazie alla conoscenza di molti senesi contradaioli – prosegue Giani – sempre più ho compreso, in questi anni, il forte senso di appartenenza alla Contrada e alla città, le caratteristiche di un modello davvero unico di socialità tramandata di generazione in generazione. Le Contrade nascono come gruppi territoriali che guardano alle compagnie militari e, poi, nel corso dell’Ottocento, alle società di mutuo soccorso, sviluppando anche una attività di assistenza sociale che non hanno mai perso.”

“Le Contrade di Siena – conclude Giani – hanno una vita sociale durante tutto l’anno, giovani e anziani si confrontano e vivono insieme e in armonia la Contrada e le tradizioni. Il riconoscimento del Palio da parte del Ministero della Cultura come espressione di identità culturale collettiva, i decreti di selezione di bandiere e tamburi considerati dalle stesse Contrade come particolarmente significativi e vincolati in qualità di testimonianze materiali del Palio di Siena, costituiscono la tappa di un processo che, una volta di più, conferma il posto che il Palio e le Contrade di Siena occupano nel patrimonio culturale nazionale e internazionale”.