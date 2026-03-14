Ottone Rosai “poeta innanzitutto” al Museo Novecento

Firenze – Ottone Rosai, protagonista del suo tempo, con un destino inseparabile dalla città di Firenze, suo luogo di nascita nel 1895, e legato alle vicissitudini delle due guerre mondiali e il periodo che segue la ricostruzione dalle macerie del secondo conflitto.

E Firenze, al Museo Novecento, fino al 4 ottobre 2026, una mostra “Ottone Rosai. Poeta innanzitutto”, è dedicata alla figura dell’artista fiorentino e riunisce per la prima volta opere del Lascito Rosai e quelle della collezione Alberto Della Ragione.

Una mostra importante per comprendere come i due mondi, la città e l’artista siano completamente convergenti e un’occasione per indagare la personalità di Rosai, il suo rapporto con gli intellettuali, la sua complessa fede politica e il vivace contesto culturale del periodo storico in cui è vissuto.

Nell’esposizione è presente una selezione di documenti provenienti dal Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti.

I dipinti e i documenti d’archivio esposti in mostra rendono l’immagine della città di Firenze di metà Novecento come un territorio vivace, che Rosai interpreta e al tempo stesso è protagonista.

Tra le opere più significative di Ottone Rosai, si trovano i ritratti degli amici con cui aveva legami e confronti profondi sull’arte, ma anche scorci, vedute e paesaggi di Firenze, vissuta come spazio interiore. Le immagini, sia i volti e le persone che i paesaggi, sono cariche di contrasti di luce e ombra, equilibrio e provvisorietà, partecipazione e solitudine. Emergono soprattutto i suoi rapporti con gli amici, scrittori, poeti e artisti, con i quali Rosai condivide esperienze di vita, come camminate notturne, incontri nei caffè e luoghi di lavoro.

Ottone Rosai. Poeta innanzitutto Fino al 4 ottobre 2026

Museo Novecento, Firenze

Info: T. 055 286132 – info@musefirenze.it – www.museonovecento.it

In foto: Ottone Rosai, Panorama, olio su tela 1954

Comune di Firenze, Collezioni Civiche del Novecento, Raccolta Rosai

Fototeca dei Musei Civici Fiorentini