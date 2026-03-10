“Oriana Fallaci, da grande farò la giornalista”, presentazione al Libraccio

Firenze – Come nasce Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice? Lo documenano i giornalisti Giuseppe Fedi e Piero Meucci nel volume da loro curato “Da grande farò la giornalista” (Bur Saggi) . Il libro viene presentato l’11 marzo p.v. alle ore 17.30 presso la Lbreria il Libraccio di via Cerretani a Firenze. Insieme co n i curatori intervengono Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Viessieux e Patrizia Giunti, docente alla facoltà di Scienze politiche dell’Unoiversità di Firenze. Modera la giornalista Ilaria Ciuti.



Pubblicati sul “Mattino dell’Italia centrale” di Firenze tra il 1947 e il 1953, gli articoli della raccolta mettono in evidenza la nascita dello stile e della potenza narrativa che presto avrebbero imposto al mondo intero la figura di Oriana. Apprendista, Fallaci è inviata in situazioni di ogni tipo: documenta processi, il caso Brandimarte o della “banda Martelloni”, ma soprattutto eventi della mondanità che, tra Roma e Firenze e oltre, hanno ospiti illustri, tra cui i super divi Christian Dior o Clark Gable.



Ma è nei suoi reportage all’avanguardia sulla condizione femminile, in particolare le inchieste sulle battaglie per l’emancipazione delle donne inglesi, che vediamo nascere la granitica determinazione e l’inconfondibile talento che segnerà una delle firme italiane più importanti del secondo Novecento. In questo volume si troveranno allora le fondamenta del metodo di Fallaci: l’ossessione per il dettaglio, il rigore professionale, l’ecletticità dei temi e la coerenza stilistica, ma anche la passione per i grandi problemi, affrontati sempre dall’angolo particolare di una storia, di un aneddoto, di una coincidenza. Un libro arricchito dall’introduzione e dal commento di chi, da vicino, ha conosciuto Oriana. E ne ha potuto apprezzare l’ineguagliabile forza di spirito.