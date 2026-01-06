Opinione e conoscenza: è l’ora che gli scienziati scendano in campo

“E’ difficile restare calmi e indifferenti quando tutti intorno fanno rumore”. La popolare citazione dalla canzone Bandiera bianca di Franco Battiato si riferiva soprattutto al mondo dello spettacolo degli anni 70 ma a noi serve per introdurre alla lettura del saggio “Riflessioni dal presente e dal passato per un possibile futuro”, pubblicato da Armando alla fine dell’anno che si è appena concluso.

L’autore è Lorenzo Emmi, medico e scienziato, specializzato in Immunologia ed endocrinologia, che per diversi anni ha guidato il Centro di Riferimento Malattie Autoimmuni sistemiche dell’Ospedale fiorentino di Careggi.

Emmi fa parte di quelle figure di medici umanisti che accompagna la passione per la scienza medica con intensi e appassionati studi di filosofia e letteratura. Ha scritto saggi e pubblicazioni relativi alla sua specialità, e negli ultimi anni ha deciso di “non rimanere calmo e indifferente” di fronte alla caduta vertiginosa della fiducia nella verità oggettiva della scienza e al conseguente trasformarsi del dibattito pubblico in un confronto tra opinioni più o meno fondate, più o meno verificate, alle quali viene attribuito lo stesso valore conoscitivo.

Approfittando dei tempi solitari obbligati per le misure anti Covid, Emmi ha cominciato a riflettere sui vari ambiti della conoscenza umana usando come guida il metodo scientifico, per disvelare inganni e pregiudizi, i cosiddetti bias o trappole cognitive. Per restare in ambito filosofico, utilizzandolo come una sorta di ”rasoio di Occam” per ripristinare le condizioni di una crescita reale della conoscenza: “La polverizzazione delle narrazioni – scrive – rappresenta un tema cruciale, reso ancora più preoccupante dall’uso dei social e dalla capacità che questi hanno di creare delle moltitudini di tribù digitali rese impermeabili fra di loro”, perché sono portatrici delle stesse idee che si rafforzano vicendevolmente.

“L’assenza assoluta di punti di riferimento, la preponderanza della realtà virtuale su quella reale e l’assenza di una profondità temporale, sostituita da un presente continuo – afferma – determinano un perenne stato conflittuale nonché il sorgere di una moltitudine di credenze, che vanno a sostituire le grandi religioni monoteiste e le varie mitologie”.

Per esempio il complottismo, al quale l’autore dedica molte pagine e un intero capitolo (lettera aperta a un complottista) , soprattutto quello che si è sviluppato nel periodo della pandemia, quando non erano in pochi a negare l’efficacia dei vaccini o addirittura la pericolosità del virus. La comunità scientifica, con tutti i suoi difetti è l’unica entità che si è data la regola della verifica e della condivisioni dei dati, scrive Emmi, mentre il complottista non ha fonti, non ha prove, non ha dati alternativi e si basa sul narrato, sulla parola, sul sofisma, sull’opinione. Quindi non è possibile pretendere la “par condicio” tra opinione e scienza e pertanto – conclude – è l’ora che gli scienziati escano allo scoperto a spiegare come stanno le cose, riappropriandosi però di “quella cultura umanistica che consenta un approccio più sistemico, un minor amore per il dettaglio, una maggiore capacità di sintesi”.

Forte dei pilastri del metodo scientifico contro il potere dell’opinione basata sul pregiudizio, la paura o addirittura la paranoia, l’autore compie il suo viaggio alla ricerca della “datità in quanto unica possibilità del reale” per ritrovare un senso e uscire dal ‘nihilismo post moderno‘ nel quale ci troviamo”.

Dopo aver passato in rassegna le varie direttrici del pensiero e delle ideologie novecentesche e averne individuato i fattori che hanno portato a una loro progressiva decadenza dal punto di vista di aderenza alla realtà e di uscita dal puro conflitto fra le varie parti, anche a causa dello sviluppo delle neuroscienze, Emmi affronta i vari aspetti del vivere comune, la politica, la scuola, la giustizia, l’ambiente per arrivare a diverse conclusioni. Alcune di queste certamente discutibili, come per esempio la necessità che la società sia guidata da “oligarchie intelligenti”, cioè da competenti professionisti che non debbano, come i politici, curare la propria immagine o fare promesse irrealizzabili per vincere le elezioni, la cui frequenza è un ostacolo alla introduzione di riforme davvero efficaci e prese per il bene comune. Una proposta che comporta la soluzione del grande problema del potere e di chi lo gestisce per garantire libertà e partecipazione e che è rimasta sempre un sogno utopico

Ma ciò che soprattutto interessa al medico scienziato è la strada da percorrere: “Come aiutare i giovani ad elaborare una forma di pensiero controintuitivo tipico del procedimento scientifico? La strada non può essere che quella di una profonda preparazione metodologica che passi attraverso il cursus scolastico”. In altre parole l’educazione al pensiero critico è l’unica arma contro le opinioni false o manipolatrici, contro le trappole cognitive, contro il complottismo, che sono i mali del secolo: “Un mondo nel quale, non essendoci più coordinate, l’informazione diventa il regno del potere. Non conterà più quello che viene detto. Ma come viene detto e con quale potenza mediatica viene veicolato il messaggio”.

Qui sta il ruolo degli scienziati che, come afferma la pluricitata Elena Cattaneo, lavorano secondo tre principi fondamentali: l’accountability, ovvero il dovere di rendere conto; critical thinking, ovvero il pensiero critico; l’engagement cioè l’impegno sociale.

Questa breve sintesi non rende giustizia della grande quantità di intuizioni, di idee e di proposte che contiene il saggio forte di circa 500 pagine. Emmi è uno scienziato che ha deciso di scendere in campo con la forza del metodo e del ragionamento che a differenza di tutto quanto viene narrato attraverso i media, richiede verificabilità e accetta la probabilità di essere contraddetto da novi dati e nuove teorie.