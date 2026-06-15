Operazione Easy Money, a Prato la banca delle mafie e l’intreccio fra cosche

Prato – Una struttura bancaria clandestina che vedeva la propria base logistica a Prato, è stata rivelata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze, che ha coordinato una vasta operazione internazionale, “Easy Money”. Le operazioni sono state condotte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dalla Squadra Mobile di Prato. A seguito dell’attività di polizia, sono stati emessi 41 provvedimenti cautelari nei confronti di 41 persone di nazionalità italiana, cinese e albanese e un sequestro preventivo di beni di oltre 60 milioni di euro. L’operazione si è svolta, oltre che sul territorio nazionale, anche all’estero, con la collaborazione di autorità straniere, agevolata dall’intermediazione e dal coordinamento assicurato da Eurojust. . Le misure cautelari personali, come spiegato nella nota della Questura, hanno avuto ad oggetto 17 ordini di custodia cautelare in carcere, 16 arresti domiciliari, 8 obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria. e sono state eseguite nei confronti di indagati dislocati sull’intero territorio nazionale, in prevalenza in Toscana, nelle province di Prato, Pistoia e Pisa, ma anche in vari paesi esteri, in particolare in Spagna. Il provvedimento cautelare di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, è stato emesso per un valore superiore ai 60 milioni di euro complessivi, nei confronti di 27 indagati.

I destinatari dei provvedimenti cautelari sarebbero ritenuti gravati da gravi indizi di colpevolezza, in relazione a tre strutture associative: un’associazione per delinquere aggravata ai sensi dell’articolo 416 bis. I c.p. (agevolazione di sodalizio di tipo mafioso) e dalla transnazionalità, finalizzata al riciclaggio, al reimpiego di capitali provento illecito di attività di commercio di droga, all’abusiva attività bancaria ai sensi del T.U.B.; un’associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti ex art.74 D.P.R. 309/90; ed infine, un’associazione per delinquere finalizzata a favorire l’ingresso illegale nel nostro Paese di cittadini cinesi.

Secondo una prima ipotesi ricostruttiva fondata sui dati raccolti nel corso delle indagini preliminari, perno dell’intero sistema potrebbe essere un cittadino cinese che stabilitosi a Prato, avrebbe operato almeno dal 2021. Il sistema messo in piedi funzionava come una sorta di vera e propria “banca” del crimine, un intermediario finanziario occulto che prestava i suoi servizi a varie consorterie criminali. Si andava dalla mafia albanese del centro-nord Italia fino alle storiche consorterie mafiose della Campania Calabria, Puglia.

Il sistema si muoveva secondo il principio dell’hawala, il sistema di prestito e pagamento islamico che viene praticato anche in Cina col nome di chop-shop o fei-chien, che significa “moneta volante”. Uno strumento che consentiva pagamenti internazionali per l’acquisto di grosse partite di droga, provenienti da Spagna e Olanda, effettuati senza contanti e azzerando così il rischio delle intercettazioni nel corso del trasporto. Il meccanismo, è stato spiegato nella conferenza stampa indetta questa mattina, è il seguente: un soggetto che intenda trasferire una somma di denaro a un altro soggetto che si trova in un altro Paese, consegna la somma a un intermediario che, tramite un proprio referente presente nel paese del beneficiario, dà ordine di procedere al pagamento della corrispondente somma di denaro, trattenendo una percentuale di commissione. Di fatto, il meccanismo consente il trasferimento “virtuale” del denaro, senza trasportare la somma dal mittente al destinatario, da un paese all’altro. Un’attività che necessita di una vasta rete al centro della quale si pone un soggetto che funge da anello di connessione fra le varie attività e organizzazioni criminali cui serve questo meccanismo e un tessuto economico in qualche misura in grado di trarre benefici da questo sistema, che incrociava flussi del narcotraffico con le transazioni in nero del Pronto moda cinese di Prato.

Nel caso specifico, secondo le ipotesi ricostruttive degli investigatori, i corrieri dell’organizzazione raccoglievano il contante a domicilio dalle reti criminali italiane e albanesi, lo occultavano in auto dotate di doppi fondi e lo portavano a Prato. Il denaro era poi consegnato a imprenditori tessili locali a titolo di corrispettivo per forniture di abiti spedite in Francia, Portogallo e principalmente in Spagna. Viceversa, nelle località estere, i referenti della “banca” prelevavano l’equivalente in contanti dai commercianti cinesi sul posto consegnandolo poi ai trafficanti di droga locali, saldando così le forniture destinate all’Italia. Volume d’affari stimato, tra gli 80 e i 100 milioni di euro all’anno.

Un altro filone dell’inchiesta è legato al traffico di esseri umani. Un filone autonomo che secondo le ricostruzioni degli inquirenti vede come attore principale un gruppo di cittadini cinesi che sfruttando le rotte balcaniche sarebbe riuscito a introdurre illegalmente in Italia propri connazionali. Il percorso su cui erano condotti i migranti secondo le ricostruzioni, vedevano la partenza dalla Cina fino alla Serbia, paese in cui non sono richiesti visti di ingresso per i cittadini cinesi, dei migranti che venivano poi convogliati in auto ma anche a piedi verso l’Ungheria da cui entravano nell’area Schengen, per poi, tramite la Slovenia, giungere in Italia ai capolinea di Prato, Torino e Somma Campagna. Prezzo del viaggio, 9.500 euro a persona. Un viaggio pericoloso e spesso condotto in modo da mettere a rischio la stessa incolumità personale.

“L’indagine a Firenze ha un valore davvero emblematico, c’è una generale saldatura delle frodi fiscali, della fatturazioni coi traffici degli stupefacenti e le attività di riciclaggio del crimine organizzato”. È il procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo che, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al tribunale di Firenze, convocata dalla procuratrice della Repubblica, Rosa Volpe, per illustrare le risultanze dell’inchiesta ‘Easy Money’, a commentare la grande portata dell’operazione. “E’ un fenomeno che ha una dimensione allarmante- torna a sottolineare Melillo- specialmente nelle regioni centro-settentrionali, dove la possibilità di integrazione del bisogno di ‘nero’ che serve per evadere e frodare il fisco e del bisogno di ‘nero’ che serve per il riciclaggio di denaro per il traffico di stupefacenti determina l’affidamento a organizzazioni criminali che hanno ramificazioni internazionali e che hanno un’ordinaria dimensione transnazionale come quelle cinesi o albanesi”.

“La Fondazione Antonino Caponnetto plaude all’operazione antimafia “Easy Money” della Dda di Firenze diretta dal Proc. Rosa Volpe che ha portato all’emanazione di oltre 40 misure cautelari.- si legge nella nota diramata dal presidente Salvatore Calleri – Prato si conferma al centro di tale operazione che ha mostrato la saldatura tra gruppi cinesi, albanesi, camorra ed ‘ndrangheta. Un duro colpo è stato dato al traffico di clandestini, di droga ed alle banche illecite. Nel nostro recente focus su Prato avevamo dimostrato la centralità della criminalità presente nel pratese per determinate attività criminali. Oggi ne abbiamo una ulteriore conferma”.

Foto dal sito della Questura di Prato