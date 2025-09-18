Operai picchiati, interrogazione parlamentare di Furfaro

Firenze – E’ il deputato Marco Furfaro, della segreteria nazionale del Pd, a mettere sul tavolo della politica nazionale l’aggressione, l’ennesima, subita a Prato dagli operai in sciopero per far valere i diritti del lavoro. Il dibattito che si è aperto a seguito dell’episodio, reso noto da un video e da una nota sui social del sindacato di base Sudd Cobas, che sostiene la battaglia degli operai, ha visto l’intervento di varie voci istituzionali, fra cui il Vescovo di Prato, Fausto Tardelli che ha parlato di gravissima e ingiustificata violenza e la Fondazione Caponnetto, da sempre impegnata nell’analisi delle complesse dinamiche del distretto di Prato.

“”Ho presentato un’interrogazione parlamentare ai Ministri D’Urso e Calderone per fare piena luce sulla brutale aggressione avvenuta a Montemurlo – dice Furfaro – dove lavoratori in presidio sono stati picchiati a calci, e sul sistema di scatole cinesi che sta emergendo nel distretto tessile. È inaccettabile che chi chiede diritti finisca in ospedale e che un sistema di frodi e violenze continui a prosperare. Parliamo di 18 operai, in gran parte pakistani, afgani e bangladesi, che protestavano da giorni davanti alla fabbrica L’Alba Srl per condizioni di lavoro dignitose: straordinari non pagati, sabati obbligatori senza compenso, contratti applicati al ribasso. Il tutto in un quadro di aziende che si aprono e si chiudono a ciclo continuo”.

Ed è il sistema delle aperture-chiusure e degli appalti e subappalti ad essere nel mirino, sia dei sindacalisti Sudd Cobas che da tempo denunciano una situazione sempre più tesa (ricordiamo l’aggressione con bastoni di circa un anno fa a Seano, sempre nel pratese, in cui operai e sindacalisti finirono in ospedale), sia della politica che delle indagini della Procura di Prato, che fa capo al procuratore Luca Tescaroli. Perché al di là dei singoli episodi di violenza, è l’ipotesi del “sistema” quello che più colpisce e sconcerta di fronte alle sistematiche aggressioni di chi protesta per le condizioni di lavoro.

“Ora servono chiarezza immediata, individuazione delle responsabilità e controlli seri – continua Fiurfaro – sia chiaro: i grandi marchi della moda non possono chiamarsi fuori. Se i loro capi vengono prodotti sfruttando manodopera senza diritti e, addirittura, reprimendo chi protesta, la responsabilità riguarda anche loro. Prato non può essere la terra dei diritti negati. Il Made in Italy diventa qualcosa di cui vergognarci se si regge sulla precarietà e sulla violenza. Per questo serve un’alleanza forte tra istituzioni, categorie, sindacati, partiti: tanti sanno, in troppi non intervengono”.

“È il momento del salto di qualità. Perché Prato è già oggi un’eccellenza del lavoro di qualità nel mondo e deve esserlo anche nel rispetto dei diritti dei lavoratori. Nessuno può più chiudere gli occhi o fare finta di non vedere”, conclude Furfaro.