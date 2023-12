Oltreterra, la montagna diventa futuro. Al centro il sistema dei pascoli

L’evento nazionale di Oltreterra, una tre giorni sulla montagna del domani che si è tenuta a partire dal 22 novembre scorso a Santa Sofia (FC), nel cuore della Romagna Toscana, una delle “capitali” del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, è stato occasione di confronto e rilancio di alcuni dei temi più significativi che riguardano il futuro dell’economia appenninica. Oltreterra, oltre a un organismo collettivo nato dagli Stati Generali delle Comunità degli Appennini di Slow Food Italia realizzati fra Emilia-Romagna e Toscana nel 2013, è dal 2019 progetto di interesse nazionale di Slow Italia. Lo scopo, quello di promuovere azioni economiche sostenibili e replicabili per la montagna Italiana, offrendosi come luogo e momento di confronto fra quegli Enti, Associazioni e portatori di interesse che amano lavorare assieme per promuovere l’idea di una Montagna che tende alla “qualità totale”.

In dieci anni di attività, nata dall’alleanza virtuosa fra Slow Food Italia, Legambiente, Parco nazionale Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, Romagna Acque e AlberItalia e il contributo fondamentale dell’amministrazione comunale santasofiese, gli appuntamenti di Oltreterra si sono trasformati nel tempo in un momento nazionale di riflessione sulle politiche socio-economiche della montagna, nel senso non solo di preservarne tradizioni, usi, tessuto sociale, ma anche per segnalarne e mettere a terra i profili di innovazione, sviluppo, evoluzione. Attività che, silenziosamente ma con determinazione, ha consentito alle comunità di contribuire in maniera significativa e per certi versi decisiva alla legislazione nazionale: 0la Carta di Bagno di Romagna del 2016 è stata la base da cui è scaturito il Testo Unico delle forestazioni nazionali approvato nel 2018, da Oltreterra con la partecipazione di Legambiente sono stati pensati gli accordi di Foresta, che mettono insieme le proprietà forestali con le comunità locali, anche questi trasformati in legge nazionale.

Ricchissimo il parco tematico della tre giorni santasofiese, che ha contato oltre 150 partecipanti e ospiti provenienti da ogni parte d’Italia, e la presenza, per la prima volta, del CREA. Fra gli argomenti che hanno costituito tema di relazioni e gruppi di lavoro, dall’Accordo di Foresta, alle linee guida per la contabilizzazione dei crediti di carbonio, alla bioeconomia, al ruolo dei grandi predatori (orsi, lupi, umani…), alle reti di impresa, alle sfide globali dei sistemi pastorali montani, al nuovo protocollo per l’uso a cascata del legno, alle potenzialità e limiti del capitale naturale rappresentato dalle foreste. Sette i tavoli di lavoro, con altrettante relazioni e proposte, e 8 relazioni che hanno permesso lo sviluppo del confronto e dibattito fra i partecipanti.

Tirando le fila, Gabriele Locatelli, uno degli storici fondatori di Oltreterra, delinea alcune delle conclusioni-ripartenze della tre giorni. “Intanto, vorrei far notare la grande partecipazione di giovani e donne – premette Locatelli – il che fa pensare a una dimensione dell’economia montana che si rivolge in modo inclusivo a tutte le componenti delle famiglie. Ma, a parte il grande tema dei crediti di carbonio che è già oggetto di proposte legislative nazionali e di cui è stata sottolineata ancora una volta la necessarietà, e la battaglia che da anni portiamo avanti come Oltreterra, per il riconoscimento e la valorizzazione dei legni storici, il vero impegno rivoluzionario è quello di giungere alla valorizzazione delle aree aperte, ovvero del sistema dei pascoli”, tema su cui Slow Food è partito con il progetto nazionale sul tema.

“Il carattere stimolante e sfidante del progetto deriva dal fatto che nei pascoli si trova veramente la gestione corretta della democrazia – spiega Locatelli – bisogna infatti ricercare l’equilibrio fra allevatori, animali, predatori, turismo, senza scordare i cani da guardianìa. Per arrivare davvero in fondo, è necessario esercitare perfettamente ciò che è la vita della comunità, ovvero l’esercizio della democrazia”4.

Entrando nel merito, il documento emerso dal tavolo di lavoro dedicato alla pastorizia, a seguito della relazione della professoressa associata dell’Università di Firenze Camilla Dibari, dà un quadro vivace e concreto di ciò di cui si sta parlando. Intanto, il contributo della professoressa Dibari mette in luce gli aspetti che caratterizzano i sistemi pastorali montani (Spm): stiamo parlando di aree di alto valore naturalistico, che contengono “un’alta diversità delle specie vegetali e della relativa biodiversità animale , sono riconosciuti come habitat pertinenti dalle direttive europee Uccelli e Habitat e sono parte integrante della condizionalità di tutti i piani strategici della PAC 23/27 e dei regimi ecologici dedicati”, come si legge anche nelle slide che hanno accompagnato l’intervento e che sono visionabili sul sito di Oltreterra dedicato all’evento.

Le criticità che avviluppano queste aree sono almeno in parte note: si tratta di aree che spesso presentano una combinazione di povertà, abbandono, vulnerabilità del territorio e del tessuto sociale, sottosviluppo e inoltre si trovano spesso in aree marginali, remote e difficilmente raggiungibili. Le risorse della Pac, ovvero della politica agraria comune europea, sono spesso essenziali e altrettanto spesso, le uniche risorse per questi territori. Un altro problema da tenere presente, è quello di riuscire ad evitare le speculazioni di soggetti esterni che mirano alle risorse europee, ovvero ai pagamenti della Pac. Inoltre, se a livello di politiche generali gli investimenti della UE sono significativi, nella loro attuazione sui territori ” sono spesso percepiti come limitati dalle comunità locali”. Infine, l’attuazione del mezzo principale per la valorizzazione a livello europeo delle aree pastorali montane, il progetto LIFE, o la replica dei suoi risultati spesso “non è agevole”.



Una situazione dunque che, se non affrontata, rischia di mettere in pericolo ambientale alcune delle zone più affascinanti del nostro paese e dell’Europa, con la perdita di profonde opportunità per recuperare le grandi aree dei pascoli sia a livello economico che sociale0 che ambientale, dove una intelligente gestione può farle diventare importante freno al deterioramento climatico. Le proposte emerse dal tavolo tematico, coordinato dal professore ass. dell’Università di Firenze (DAGRI) Giovanni Argenti, Serena Milano, direttrice Slow Food Italia, e Davide Alberti del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, guardano a diversi profili. Il punto prioritario, “dare rilievo alla formazione per l’avvio di nuove attività, tramite il proseguo della scuola per pastori realizzata dal progetto LIFE ShepForBio e la messa in rete tra le diverse scuole nazionali”, ma altrettanto fondamentale si rivela “creare un collegamento tra domanda e offerta in ambito pastorale, per mettere in rete le aziende agricole con le persone interessate ad un’occupazione nel settore agro-pastorale”.0

Inoltre, una serie di azioni sono ritenute indispensabili per la salute del sistema: dall’affrontare il problema delle frodi nell’aggiudicazione dei contributi, al dare rilievo ad aziende locali “piccole e sostenibili”, a sfavorire l’aggregazione di grandi superfici lavorando sulla creazione di bandi virtuosi, in modo da dare risposta alla domanda di “accesso alla terra”.

Circa la gestione, la pianificazione è ritenuta determinante, “favorendo la nascita di associazioni fondiarie nel caso di piccole proprietà frammentate, l’applicazione dei piani e la sorveglia0nza anche tramite innovazione tecnologica e coinvolgimento dei Carabinieri Forestali.

Un altro tema vivo è quello della “convivenza con i grandi carnivori”, che la questione culturale comporta la creazione di uno scontro “ideologico e polarizzato, spesso esacerbato dalla strumentalizzazione politica”. Le osservazioni del tavolo vanno nel senso di coltivare “sensibilità diverse, giovani e positive sul tema e favorire l’applicazione delle buone pratiche esistenti”. Particolare importanza viene attribuita all’aspetto sociale, spesso sottovalutato “e spesso manca una figura di mediatore nella gestione dei conflitti, figura professionale spesso trascurata dalla maggior parte dei progetti”.



Se il tema dell’approvvigionamento idrico è prioritario dal punto di vista delle infrastrutture, ” occorre farvi fronte tramite un censimento delle sorgenti e miglioramento dei punti di abbeverata per rendere i pascoli resilienti al 0cambiamento climatico”.

Il giusto carico di pascolo è invece fondamentale dal punto di vista della conservazione della biodiversità, incentivando anche una gestione attenta a specie e habitat di interesse comunitario. “È importante considerare anche le piccole aree aperte marginali, anche se di scarso interesse economico per il pascolo, come radure e chiarie in ambiente forestale, per una loro gestione e mantenimento con interventi attivi”.

Un sistema che deve prevedere anche la sostenibilità economica delle aziende, che deriva da un presupposto molto concreto, ovvero lo sviluppo di progetti di valorizzazione dei prodotti tramite Slow Food, per creare economia e valore aggiunto. “Occorre inoltre riconoscere l’importanza degli aspetti zootecnici, e delle relative figure professionali, per garantire tale sostenibilità economica”. In questo ambito, fra le proposte viene sottolineata quella che chiede l’approfondimento del tema dei crediti di carbonio, “che prevedano il riconoscimento dei servizi ecosistemici forniti dalle aziende agricole e un riconoscimento economico del loro ruolo nella conservazione della biodiversità”.

Foto: https://www.oltreterra.it/