Nuoto Florentia regina della Toscana

Firenze – Tre titoli giovanili su tre, il secondo posto nella classifica Senior, due straordinarie triplette individuali e un en plein nelle staffette. È questo il bilancio della Rari Nantes Florentia ai Campionati Regionali Italiani di Categoria, chiusi con un dominio biancorosso nelle categorie giovanili e con la conferma della società gigliata ai vertici del movimento natatorio toscano.

La Florentia ha infatti conquistato tutti e tre i titoli giovanili in palio, imponendosi nelle classifiche generali delle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti. Tra i Senior, invece, il gruppo biancorosso ha chiuso al secondo posto alle spalle della Livorno Aquatics, completando una prestazione complessiva di assoluto rilievo.

Nella categoria Ragazzi la Rari Nantes Florentia ha preceduto Livorno Aquatics e Virtus Buonconvento, mentre tra gli Juniores il successo è arrivato davanti a Virtus Buonconvento e H. Sport Firenze. Primo posto biancorosso anche nella categoria Cadetti, con H. Sport Firenze seconda e Virtus Buonconvento terza. Tra i Senior, invece, vittoria della Livorno Aquatics davanti alla Florentia e a H. Sport Firenze.

A impreziosire ulteriormente il risultato di squadra sono arrivate due autentiche triplette tutte biancorosse. Negli 800 stile libero femminili Juniores il podio è stato interamente occupato dalla Florentia con Maddalena Mattioli, Mariasole Becattini e Ludovica Moronese, mentre nei 100 stile libero femminili Ragazze a firmare un altro tris sono state Giulia Butcovich, Ginevra Longo e Benedetta Giannelli.

Dominio assoluto anche nelle prove a squadre, con la Rari Nantes Florentia capace di centrare l’en plein in tutte le staffette, ulteriore dimostrazione della profondità e della qualità di un gruppo capace di esprimersi ad altissimo livello in tutte le categorie.

Un risultato complessivo che premia il lavoro quotidiano degli atleti e dello staff tecnico biancorosso e certifica, ancora una volta, la solidità del settore agonistico della Rari Nantes Florentia, protagonista assoluta a livello giovanile con tre titoli regionali su tre e competitiva ai massimi livelli anche nella categoria Senior.