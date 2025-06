Nucleo Trapianti svaligiato dai ladri

Firenze – Il furto e la spaccata sono di quelli che colpiscono: i ladri questa volta hanno preso di mira il Nucleo Operativo Protezione Civile logistica dei Trapianti, eccellenza italiana nel mondo con sede a Firenze. Hanno trafugato computer e telefoni cellulari indispensabili per le missioni salvavita.

La vicenda di è svolta nella notte fra il 20 e il 21 giugno. La sede centrale ha ricevuto la visita sgradita di alcuni malviventi che, pur avendo visto che si trattava di un’associazione benefica senza fini di lucro, hanno comunque forzato i sistemi di sicurezza e nonostante la presenza di telecamere interne, hanno portato via alcuni computer portatili usati dal personale della centrale operativa, in particolare nelle situazioni di emergenza, e numerosi telefoni che vengono dati in dotazione ai volontari e al personale impegnati nelle missioni internazionali per trasportare il midollo osseo destinato ai pazienti in attesa di trapianto.

Si tratta, come spiegano dal Npoc, di telefoni particolari perché, dal momento che le missioni si svolgono in ogni parte del mondo, “è necessario essere sicuri che in casi di emergenza o anche semplicemente di bisogno, il volontario che lo detiene sia in grado di mettersi immediatamente in contatto con la centrale operativa, senza problemi di collegamenti o di connessioni”.

Il danno complessivo è quantificabile in circa 10 mila euro, ma al danno materiale si aggiunge quello tecnico, perché i nuovi computer e telefoni andranno comunque settati in base a particolari esigenze, mentre nel frattempo l’attività del Nucleo Operativo, in quanto salvavita, deve procedere senza sosta perché per fortuna, i trapianti e le speranze di guarigione proseguono senza sosta in ogni parte del mondo.

“E’ anche un danno enorme dal punto di vista morale” – afferma Massimo Pieraccini presidente e fondatore dell’associazione – perché si tratta di un colpo inferto con totale insensibilità ad una struttura che da oltre trent’anni opera per salvare le vite di pazienti gravemente ammalati e che non ha fini di lucro. Essere colpiti, per la prima volta tra l’altro, nel cuore di Firenze, città nota nel mondo per la sua sensibilità, altruismo ed inclusione – continua Pieraccini – ci ha fatto sentire per una volta vulnerabili di fronte alla cattiveria ed all’irresponsabilità di persone che, per pochi euro, mettono a dura prova la nostra organizzazione, i cui bilanci sono sempre molto minimali e i cui investimenti sono sempre orientati alla sicurezza delle missioni ed alla certezza di portarle a termine, come è successo fino ad oggi, con pieno successo per i pazienti in trepidante attesa delle cellule sane.

Così, , per far fronte alla piccola emergenza che si è creata e per dare un segnale concreto di incoraggiamento e di solidarietà agli oltre cento volontari e al personale della Centrale operativa, viene lanciato, un appello per una sottoscrizione “rivolta in particolare ad aziende sensibili, ma anche ai cittadini attenti alla vita ed alle dinamiche del mondo di oggi, per ripristinare immediatamente il parco tecnologico parzialmente svuotato dal vergognoso furto compiuto”.

“Una donazione, piccola o grande non importa, ma che dimostri a tutti noi, e non solo per chi è toccato dal terribile dramma della leucemia o di altre malattie che nonostante l’insensibilità, l’irresponsabilità e la scarsa lungimiranza di chi ha voluto colpirci, la vita e chi lavora e si sacrifica per la vita vincono sempre.” afferma Pieraccini.

Per chi volesse rispondere a questo appello, i contatti sono info@nopc.it, IBAN è IT 54 L 08673 02802 000000570898 causale “reintegro dotazioni oggetto furto”.