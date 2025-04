No Terza Torre di Novoli, sì all’asilo nido

Firenze – Terza Torre di Novoli, messaggio chiaro da parte di associazioni e cittadini: no, non s’ha da fare. Il presidio, chiamato da Salviamo Firenze, Italia Nostra sez. Firenze, Ass. Novoli Bene Comune, Fondazione Italiana Bioarchitettura, PerUnaltracittà/La Città invisibile, si terrà domani, 16 aprile, davanti alla sede della Regione in via di Novoli alle ore 18. Un presidio che metterà sul tavolo non solo ragioni critiche, ma anche una proposta che potrebbe essere interessante per l’amministrazione regionale, ovvero quella di utilizzare, al posto della nuova costruzione di una nuova torre in un territorio già pesantemente gravato da cemento e costruzioni, l’ex sede ex Telecom in viale Guidoni, “che è molto grande, ed è vuoto da anni, ma adeguato nella suddivisione degli spazi interni – si legge nella nota congiunta – E invece del grattacielo si realizzi il promesso e assai necessario asilo nido. Così facendo si recupererebbe un grande edificio inutilizzato e si realizzerebbe un’opera pubblica molto richiesta dalla cittadinanza”.