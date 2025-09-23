Netanyahu, il re di “Sparta” è un criminale ricercato da mezzo mondo

Quando Bibi Netanyahu, figlio di un illustre storico, pochi giorni fa ha dichiarato che il futuro di Israele sarebbe una “super Sparta” la reazione spontanea è stata il crollo della borsa di Tel Aviv. A criticare il modello economico autarchico numerosi economisti, che hanno ravvisato il pericolo della conquista di Gaza: “quale minaccia alla sicurezza e alla resilienza economica della nazione”. Nel coro anche Arnon Bar-David, al vertice di Histadrut, la principale organizzazione sindacale israeliana: “Non voglio diventare Sparta”. E più specificatamente: “Meritiamo la pace. La società israeliana è esausta”.

A quel punto a Netanyahu è toccato rimangiarsi quanto detto in precedenza. Dall’ufficio del premier si sono affrettati a parlare di lapsus, malinteso, frasi estrapolate dal contesto. Insomma, un banale equivoco. L’intenzione – hanno spiegato – sarebbe stata di riferirsi alla necessità di fare affidamento alla propria industria della difesa, nulla di più. Il senso espresso da Netanyahu era abbastanza incontrovertibile: “Preferisco il mercato libero ma in questo caso è necessario il passaggio temporaneo a un’economia centralizzata e chiusa, qualcosa che generalmente non mi piace… Se c’è una lezione da questa guerra, è questa”.

Ben Caspit nell’editoriale sul quotidiano Maariv: “Com’è romantico fantasticare sugli eroici e ascetici spartani, poche centinaia dei quali combatterono con successo il potente esercito persiano. Il problema è che Sparta è stata annientata. Ha perso ed è scomparsa”. Mentre, Yossi Verter, prestigiosa firma di Haaretz, ha commentato: “Il discorso di Netanyahu su Sparta è stata una follia calcolata. Sfortunatamente, è però realistico. Non è stato uno sfogo, bensì una ammissione d’intenti calcolata e, purtroppo, onesta”. Che implica l’evoluzione del sistema in qualcosa di torbido e osceno.

Prima del 7 ottobre 2023 il leader del Likud era noto per la sua dialettica audace, a tratti ironica e acutamente sferzante (decisamente brillante). Comunicazione a parte nel complesso passava per essere uno statista cauto, con la propensione in determinate complesse situazioni ad optare per il minimo rischio, riducendo il danno e massimizzando il guadagno. Sono stati gli anni d’oro del bibismo.

Oggi nel pieno del massacro di Gaza è ingiustificabile. Ha elevato la retorica del vittimismo da complotto della sinistra al piano di “assedio organizzato” da corpi esterni. Nella narrazione i nemici sono la Cina e il Qatar. I social media. La lista comprende le minoranze islamiche in Europa e i movimenti internazionali di protesta, tacciati – a suo dire – di essere crogiolo di Hamas. Infine, la sempre più partecipata adesione alla campagna diplomatica per il riconoscimento della Palestina. Che non riesce a frenare. Se non ribattendo con la minaccia o promessa che “non ci sarà mai uno stato palestinese”. L’orizzonte di Netanyahu è la combinazione tra la propria sopravvivenza politica e visione messianica, al centro del messaggio il rifiuto dei palestinesi.

In effetti pensare che la solitudine di Israele sia imputabile al frutto delle politiche adottate, disumane e abominevoli, è qualcosa di scontato. Naturale. Scrive Sever Plocker su Yedioth Ahronoth: “Le scelte fatte stanno portando Israele direttamente nella tragica condizione di un popolo tagliato fuori dal resto del mondo occidentale, un paese che le altre nazioni non vogliono avvicinare, visitare, ospitare o nemmeno con cui commerciare”.

Per rompere l’isolamento, e vedersi accreditata legittimazione all’azione, il governo di Netanyahu & C guarda al lato oscuro illiberale, affidandosi e riconoscendosi in movimenti populisti, nazionalisti e di estrema destra. Delirio. Contraddizione in termini assoluti. Nel definire l’impresa postsionista Bibi chiama in causa il mito della crudele Sparta, con il ritorno alle virtù di austerità e ferocia in guerra.

Riscopre e ripropone la leggenda di una società che fu la prima ad introdurre il culto intrinseco del potere per il potere. Di questo fascino, per nulla democratico, Netanyahu in vecchiaia si è follemente inebriato. Lui che in un tempo lontano fu assolto dall’accusa morale di aver “caricato la pistola” che sparò a Rabin, ma che resta colpevole imperdonabile di aver sdoganato l’ideologia di chi ha premuto il grilletto. Questa volta, tuttavia, non può astenersi dalle responsabilità. Ha le mani sporche del sangue versato. Colui che volle essere re di Gerusalemme è diventato un criminale di guerra, ricercato da mezzo mondo.

Alfredo De Girolamo Enrico Catassi