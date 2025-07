Netanyahu da Trump, a Washington si recita a soggetto

Ad aprile scorso, in piena bufera finanziaria globale, Netanyahu era stato il primo leader mondiale “a dare il buon esempio” presentandosi alla Casa Bianca, per negoziare personalmente uno sconticino sui dazi di Trump. Tornò a casa con in mano altro, su quel tema specifico – la spada di Damocle sulla testa di migliaia di posti di lavoro – se ne venne via con le pive nel sacco.

Non per le politiche protezioniste statunitensi ma piuttosto per i 21 mesi di conflitto multi-fronte (e per decenni di occupazione illegale della Cisgiordania che lentamente si trasforma in annessione) l’economia israeliana non gode di ottima salute. Secondo l’Ufficio statistico israeliano a giugno il 50% delle imprese ha registrato un calo di entrate del 35%. Incide il perdurante assedio a Gaza, che ha prodotto effetti negativi sia sull’aumento dei prezzi dei beni di consumo quanto su quelli della spesa per la difesa.

Non vedono crisi invece le start up di settori come l’intelligenza artificiale e la sicurezza, informatica in primis. Il ministero delle Finanze, quello al cui vertice siede Bezalel Smotrich, starebbe rivalutando la previsione di crescita per il 2025 al 3,6%. J.P. Morgan abbassa la proiezione al 2%. Quello che si profila è un certo ottimismo degli investitori per i potenziali “dividendi della pace”, generati dalla geopolitica. A dare fiducia alla finanza, caso più raro che mai, è il ritrovato impegno “diplomatico” di Donald Trump in Medio Oriente: da Teheran a Damasco fino a Gaza e alla Cisgiordania. Le voci di un trattato con la Siria e quelle di una tregua di 60 giorni con Hamas hanno fatto schizzare gli indici azionari della borsa di Tel Aviv ai massimi storici. In questo clima di “euforia” dei mercati (mentre a Gaza si muore in coda per un sacco di farina) è forte la spinta verso un prossimo taglio dei tassi di interesse. Ricetta idealmente decantata dal populismo e mal digerita dalle banche centrali.

Lunedì si apre il sipario, in scena il duo Bibi & Trump, il gatto e la volpe di collodiana memoria. Al centro del colloquio tra i frontman del sovranismo ufficialmente c’è l’Iran, il futuro della striscia di terra palestinese bagnata dal Mediterraneo e la liberazione degli ostaggi. Non è detto che in pentola bolla qualcosa oltre l’obiettivo del cessate il fuoco: il riferimento è all’espansione degli Accordi di Abramo.

L’approccio di Trump in questa tipologia di incontri istituzionali è del tutto imprevedibile, aprioristicamente. Al contrario l’imperativo di Bibi, in simili circostanze, è di recitare seguendo il copione stabilito. Scrive Amos Harel su Haaretz: “Come già accaduto in passato, Netanyahu potrebbe voler mettere in scena uno show per il pubblico americano”. In cartellone la firma (basta la parola) ad accettare l’accordo di tregua, che in realtà è pronto a sabotare in ogni momento. “Netanyahu sa che un cessate il fuoco duraturo metterebbe a repentaglio la sua alleanza con i due partiti di estrema destra, che tengono in vita la sua coalizione”, annota Harel. Il faccia a faccia nello Studio Ovale seppur parlato nella stessa lingua graviterà su due diverse sfere di promesse o bugie.

Trump deve dare convincenti garanzie ad Hamas, Egitto e al Qatar, che Israele rispetterà i patti. Sapendo benissimo di dover raccontare una favola. L’inganno di Bibi è assecondare la visione di Trump di normalizzazione dei rapporti con l’Arabia Saudita. Illudendo che non serva avere l’opinione dei palestinesi per realizzare la pace. Facendo finta che l’interesse per i petrodollari sia prioritario rispetto al sogno di una larga fetta della destra di creare la Grande Israele, negando lo stato ai palestinesi.

Intanto, il primo ministro israeliano ha convinto il presidente americano che la grazia nel processo dove è imputato semplificherebbe notevolmente il quadro interno e le decisioni internazionali. Per dimostrare la propria “onestà d’animo” è pronto a buttare dalla torre Smotrich e Ben-Gvir. Gesto teatrale. Dietro le quinte si nasconde una pausa (riflessiva e tattica) e non la pietra tombale del sodalizio. I segnali sono che Netanyahu sia entrato in perfetta modalità campagna elettorale: abbracciato alla moglie Sara si reca alla tomba del fratello Yoni, eroe nazionale, prega frequentemente al Muro del Pianto, mangia falafel a Rishon LeZion, visita, cosa che non aveva fatto prima, il kibbutz Nir Oz luogo simbolo del massacro del 7 ottobre. Dove sapeva sarebbe stato contestato. E poi vola come una star negli USA. “Netanyahu è in azione”, è il parere del The Jerusalem Post.

Se il vertice di Washington fila liscio, Bibi prende tempo ricevendo assicurazione di copertura politica, tra poche settimane la Knesset chiude per le lunghe vacanze estive, e di crisi di governo se ne riparla eventualmente ad ottobre. Altrimenti, l’opzione più accreditata passa attraverso un governo di unità nazionale che gestisca le fasi di liberazione degli ostaggi e traghetti Israele verso le elezioni. Allora, quando e se ci arriveremo, conteranno le schede nell’urna, e quelle dell’ala estremista dei coloni sono ancora serbatoio di voti di Bibi. Comunque, da questo incontro aspettiamoci qualche bugia, piccola o grande che sia.

Enrico Catassi Alfredo De Girolamo