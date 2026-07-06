Big Tech e fisco, gli USA bloccano il sistema internazionale

La denuncia non è nuova, ma la soluzione è ancora lontana. E per certi versi, impossibile. E’ ciò che emerge dal focus dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, che riguarda le tasse pagate, ovvero non pagate, dai colossi del web. L’accusa portata alle big tech è quella di “macinare profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che loro eludono in agilità”. Di fatto, questi enormi soggetti continuano a spostare i propri profitti verso i Paesi a fiscalità di vantaggio, lasciando all’asciutto l’erario di Paesi con un sistema fiscale da loro giudicato poco favorevole.

La situazione è ben riassunta dai numeri prodotti dalla Cgia veneta: le società italiane registrano un tax rate del 31,9% , le prime 25 multinazionali del web a livello mondiale , secondo i dati dell’Area Studi di Mediobanca , presentano un’aliquota fiscale media pari al 14,8%. I conti, dicono dall’Ufficio studi dell’associazione veneta, sono presto fatti: si tratta di meno della metà, a favore delle Big Tech. Al di là delle possibili e scontate critiche che riguardano il rigore scientifico di tali calcoli, la sostanza non muta, o meglio, non muta l’enorme differenza scavata da “anni di elusione sistematica” fra chi “paga le tasse e chi le aggira”. Una responsabilità che va addossata in particolare al “sistema internazionale che non ha ancora trovato né la volontà né il coraggio di fermare queste operazioni discutibilissime”.

Il meccanismo, come spiega la Cgia, è piuttosto semplice. Se la multinazionale si trova a lavorare in Paesi ad alto carico fiscale, come l’Italia o la Francia, può incrementare in maniera fittizia ii costi delle controllate in quegli stessi Paesi, abbassando gli utili e spostando la gran parte dei profitti nelle filiali che invece si trovano in Paesi “amici” dal punto di vista fiscale (Paesi Bassi, Irlanda, Lussemburgo, per fare qualche esempio). Un meccanismo che permette a moltissime big companies di dichiarare una quota importante del loro utile totale nei Paesi dove si pagano pochissime tasse.

Numeri interessanti soprattutto se messi a confronto. Come spiega l’Ufficio Studi, partendo dall’ultimo dato disponibile del 2024, “le prime 25 websoft presenti nel mondo hanno realizzato un utile ante imposte pari a 503 miliardi di euro, versando, complessivamente, 74,3 miliardi di euro di tasse. Pertanto, il tax rate è stato del 14,8 per cento”. Altra musica per le imprese italiane che, nel 2023, hanno sì realizzato un utile di 322 miliardi, ma che hanno versato nel nostro erario 102,6 miliardi di euro di imposte, facendo così salire il tax rate al 32%. L’aliquota fiscale risulta più che doppia rispetto a quella versata dai giganti mondiali del web.

Cosa si potrebbe fare per ricondurre entro termini di equità e ragionevolezza il divario? La tassazione a livello mondiale, che sarebbe la più adeguata vista l’estensione di questi soggetti in molteplici Paesi, si è rivelata pressoché impossibile. Nel corso del G7 svoltosi in Canada nel giugno del 2025, ricordano i ricercatori, “gli Stati Uniti hanno chiesto e ottenuto un’esenzione fiscale a favore delle proprie grandi aziende, mettendo così a rischio anni di sforzi compiuti dai governi delle principali economie mondiali per introdurre una tassazione minima uniforme sulle multinazionali su scala globale”. Il riferimento è alla Global minimum tax (Gmt), ovvero la tassa minima globale cui era affidato il ruolo di contrasto al meccanismo di elusione utilizzato dalle big tech spiegato precedentemente, ma che è stata vanificata dall’esenzione ottenuta dalle imprese statunitensi, di cui godono in primis le grandi corporazioni, ma si estende anche a tutte le società americane coinvolte. Un tradimento dell’intesa che pur faticosamente era stata raggiunta nel 2021 dal G20, nella sua versione allargata a 147 paesi.

Ma c’è anche un altro rischio, puntualmente segnalato dalla Cgia di Mestre, che è quello che la Gmt venga applicata solo ed esclusivamente alle grandi imprese europee. Infatti, la maggior parte delle multinazionali mondiali ha sede negli Usa e in Cina, e, dopo che l’Amministrazione americana ha scongiurato l’ipotesi che l’Ocse estendesse la Gmt alle imprese a stelle e strisce, mentre quelle con sede nelle terre del Dragone non aderendo allOcse stessa, si pongono naturalmente fuori, chi resterebbe nel cerchio? Solo o quasi le big tech europee.

Per scongiurare questa ipotesi molto concreta, l’UE si è messa all’opera per rendere operativa una Digital service tax (Dst) a livello continentale. Un provvedimento che si rivelerebbe molto efficace, capace di “rastrellare” le big companies sul territorio, ma che ha scatenato l’ira funesta e gli anatemi del presidente americano, che ha lanciato tanto di minacce, in caso di approvazione della Dst, di raddoppio dei dazi sui prodotti europei. Tuttavia, come ricordano dalla Cgia di Mestre, 8 paesi UE la applicano già, “tra cui l’Italia, che incassa 455 milioni di euro l’anno” .

Ma non sono solo le grandi multinazionali straniere a fuggire dal suolo nazionale; molti grandi gruppi italiani, negli ultimi anni, hanno trovato molto più vantaggioso trasferire la sede legale o fiscale all’estero, talvolta, come spiegano gli studiosi, “limitandosi a una controllata”. C’è anche una meta preferita, che sono i Paesi Bassi. I motivi, spiega la nota, della Cgia di Mestre, sono duplici: “Da un lato la legislazione societaria olandese è molto favorevole, perché consente agli azionisti storici di avere doppio voto in assemblea, un meccanismo che blinda l’azienda da eventuali scalate straniere. Dall’altro, ad Amsterdam il fisco riserva condizioni piuttosto generose alle grandi aziende disposte a trasferire lì la propria sede fiscale. Operazioni del tutto legittime, sul piano fiscale e societario”. Sì, ma gli effetti perlomeno in Italia, sono molto gravosi, dalla riduzione della base imponibile al crescere del peso fiscale sulle piccole e piccolissime imprese.