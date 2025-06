Naturart Village, luogo di incontro e di relazione con la bellezza della natura

Pistoia – La contemporaneità che viviamo è contraddistinta da cambiamenti epocali, talmente radicali da richiedere la rivisitazione di politiche ecologiche, economiche e di conseguenza sociali, per rispondere al mutamento in modo idoneo a stabilire comunione di intenti che tengano conto delle nuove tecnologie come della obbligatorietà ormai irrinunciabile nel metterle a disposizione della comunità.

Imparare a costruire il cambiamento trova forza nella consapevolezza di ciò che siamo, e di conseguenza porta a definire nuove proiezioni di comunità, esperimenti che devono considerare il sapersi riconoscere anche in una comunità ambientale, che spostando l’attenzione dalla cultura antropocentrica che ha contraddistinto per secoli e secoli l’organizzazione umana dell’Occidente, inizia ad ascoltare la voce di chi, invece, nel senso di comunità riconosce relazioni bio ed eco-centriche, quindi inclusive di tutti gli esseri viventi, considerati come sistema unitario.

In questo quadro, generatore di “eco-ansie”, diventa allora imperativo recuperare la relazione con tutti i “diversamente umani”, partendo dalla consapevolezza di essere fra noi in rapporto di stretta interdipendenza.

«Gli dispiaceva il mio orrore per i rospi. In una piccola ansa del Reno ve ne sono dei grossissimi. Come bambini: dicevo. Innocui? Ma il ribrezzo, lo spavento che provocano è di per sé un male. E lui: “Mi commuovono, perché sono brutti; e lo sanno. Sentono che non gli vorremmo permettere di esistere”. “Credi che ne scapiterebbe molto il mondo?” “Sì, compreso un equilibrio di cui possono far parte, e che mi sfugge”.» (Gianna Manzini, Ritratto in piedi, Mondadori 1971)

Le parole manziniane raccontano bene ciò che è appena avvenuto alle porte della sua città, la risposta al bisogno di ritrovarsi e comprendere il rapporto con la parte di noi che per troppo ci è sfuggita: nell’immediata periferia di Pistoia, è stato inaugurato a fine maggio il Naturart Village, luogo in cui si legge la volontà di offrire nuove modalità di aggregazione, in cui il bisogno del trascorrere il proprio tempo in socialità, appagandosi degli effetti benefici cui il verde induce.

La vita non si esaurisce entro le mura domestiche, è doveroso valorizzarla nella rete di relazioni che costruiamo quotidianamente: il Naturart Village ne riproduce in scala le occasioni di socialità e confronto. È un parco di oltre 30.000 mq in cui (rispettando un ordine che ne favorisce la fruizione) sono ospitati un roseto con oltre 600 varietà di rose, il giardino del bonsai e una collezione di cactus e di succulente, esposti in maniera tale che si possa passeggiare in mezzo a loro, appagandosi di bellezza e profumi.

Il Village ha anche due strutture: una serra grande, con lo showroom e la grande sala principale, e un’area food, che accoglie le eccellenze enogastronomiche del territorio, proposte ai visitatori che, se lo desiderano, acquistano libagioni da consumare a loro scelta nella struttura e nei giardini, dove sono accolti anche senza dover fare acquisti. Il motto con cui si presenta è eloquente di tutto ciò: “Un luogo per tutti, da vivere sempre”.

Per capire meglio e valorizzare il concept del Village, ne abbiamo parlato con Fabrizio Tesi, rappresentante legale della Giorgio Tesi Group, azienda ideatrice di questo nuovo spazio polifunzionale.

Perché il Naturart Village?

«L’idea del Naturart Village nasce da lontano, dall’omonima rivista Naturart, con la quale da anni la nostra azienda intende promuovere natura, arte e cultura della città di Pistoia e del suo territorio. Il nuovo ambiente rappresenta la traduzione fisica dei valori della rivista, e si propone come un luogo in cui non solo è possibile immergersi in una delle eccellenze del pistoiese, il verde, ma anche trascorrere tempo insieme, passeggiando all’aria aperta, giocando insieme ai più piccoli nell’area a loro dedicata, gustando le molte specialità toscane. Queste caratteristiche rendono, dunque, il Village un contesto polivalente vocato alla sostenibilità e alla condivisione.»

Il progetto possiamo considerarlo una scommessa per il futuro?

«Certamente, il Village guarda al futuro, con una visione comune frutto di un grande lavoro di squadra. Rappresenta in maniera concreta tutto ciò che la nostra azienda e la nostra famiglia desiderano condividere: natura, bellezza e passione. È il luogo in cui le nostre volontà e il nostro impegno prendono vita per e con la comunità.»

In foto da sinistra Romeo, Tiziano e Fabrizio Tesi