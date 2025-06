Nascite in calo, meno forza lavoro, a rischio la tenuta del sistema sociale

L’ Italia continua a perdere nascite. Lo certificano ancora una volta i dati Istat pubblicati il 18 aprile scorso: nel mese di gennaio 2025 sono stati registrati 31.000 nuovi nati, cifra che segna una flessione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando le nascite erano state circa 33.000. Un riduzione percentuale solo apparentemente bassa, pari a -6%, ma non per il nostro Paese, dal momento che conferma la persistenza di un trend già noto:: sempre da dati Istat, nel 2024 i nuovi nati erano stati circa 370mila, cioè quasi 10mila in meno rispetto al 2023, con una riduzione del 2,6% in un anno. Se poi si confrontano i dati ancora precedenti, rispetto al 2008 la perdita è di oltre 200mila nati. Un terzo in meno .

La denatalità che sta interessando l’Italia ha svariate cause, strutturali ed economico-sociali. Il problema strutturale riguarda la diminuzione dei potenziali genitori, come mette in luce Open Polis, dovuta banalmente al fatto che ci sono meno adulti in età riproduttiva rispetto alle generazioni precedenti; un fatto che è accompagnato dal calo del tasso di fecondità rispetto al passato, che nel 2024 ha raggiunto il minimo storico, ovvero 1,18 figli per donna, che peggiora rispetto anche all’1,19 registrato nel 1995 e ritenuto finora il minimo storico italiano. Sempre per quanto riguarda l’aspetto strutturale, consideriamo “che la popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (15- 49 anni) è passata da 14,3 milioni di unità al 1° gennaio 1995 a 11,4 milioni al 1° gennaio 2025. Gli uomini nella stessa fascia di età, pari a 14,5 milioni trenta anni fa, sono oggi circa 11,9 milioni. In tali condizioni, nel 1995, con una fecondità solo poco superiore a quella odierna di 1,18 figli per donna, le coppie misero comunque al mondo 526mila bambini, ossia 156mila in più di quelli nati nel 2024” (Open Polis su dati Istat).

Per quanto riguarda le cause economico-sociali, richiamiamo la mancanza di politiche di aiuto reale alle famiglie, cattiva qualità del lavoro che si intreccia con situazioni di disoccupazione alternata a periodi di iperlavoro, precarietà economica che si trasmuta in precarietà psicologico-esistenziale, oltreché, naturalmente e in primo luogo, fisica.

C’è anche un altro problema che contribuisce a rendere incerto il futuro dell’Italia, ed è il tema, correlato alla denatalità e all’allungarsi della speranza di vita, dell’invecchiamento della popolazione. Un tema molto noto che vede il nostro Paese secondo solo al Giappone, ma che fa emergere un vero e proprio cambiamento demografico strutturale della nostra società, con tutte le criticità che questo mette in piedi, in primis il venir meno di lavoratori, delle risorse necessarie per mantenere il sistema pensionistico attivo, fino alla crisi di tutto il sistema di welfare o di quel poco che è rimasto, ma anche il pagamento di un grosso scotto in tema di evoluzione, ricerca, innovazione.

Tanto più che, come certifica Istat, il Paese assiste a una vera e propria fuga senza precedenti, che fa emergere un vero e proprio record, dal momento che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 le emigrazioni per l’estero sono state poco meno di 191.000. Il che significa un aumento di oltre il +20% rispetto al 2023, in cui erano state 158mila. Da sottolineare il fatto che si tratta non solo di giovani in cerca di opportunità migliori, ma anche di famiglie e pensionati. Il saldo migratorio in qualche modo bilancia la fuga di italiani dal Paese. Tra emigrazione di italiani all’estero e immigrazione straniera, è pari a +244.000 unità, con un saldo positivo di 186mila cittadini stranieri rispetto all’uscita di 108mila cittadini italiani. Ma non è decisivo, dal momento che si registra comunque, al 31 gennaio 2025, una diminuzione della popolazione residente di circa 10mila unità.

Fra i vari problemi che si profilano rispetto al calo demografico, numerose associazioni legate al lavoro sottolineano il rischio di perdere lavoratori. Secondo un rapporto dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, nei prossimi 10 anni in Italia si perderanno 3 milioni di persone in età lavorativa (-7,8%). La fascia demografica potenzialmente occupabile conta oggi 37,3 milioni di persone, ma nel 2035 potrebbe scendere a 34,4 milioni. Una situazione che porterebbe a un grave impatto in particolare per settori economici come il mercato immobiliare, trasporti moda e turismo, con connesso rallentamento del Pil, un ulteriore fattore di stress per le Pmi, meno in grado di offrire migliori condizioni di lavoro e benefit rispetto alle grandi imprese, e un altro duro colpo al Sud, che in tutte le ricerche emerge come il territorio più penalizzato dal calo demografico, mentre il Centro è stabile sui bassi valori di natalità che lo caratterizzano e nel Nord si assiste anche a qualche segno positivo.

Una preoccupazione condivisa anche da altre associazioni. Secondo il rapporto Rendere la sfida demografica sostenibile della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la perdita di forza lavoro, entro il 2040 in Italia, sarà di circa 3 milioni e 135 mila lavoratori, ma già nel 2030 il numero delle persone tra i 15 e i 64 anni si ridurrà di 1 milione e 167 mila unità. La capacità produttiva del Paese potrebbe venire compromessa sia per la difficoltà di mantenere livelli occupazionali, sia per la tenuta del sistema previdenziale, che potrebbe trovarsi in difficoltà.

Anche secondo la ricerca di Adapt (associazione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel 2000) le proiezioni sono molto preoccupanti: fra meno di sei anni, come dice il presidente Francesco Seghezzi, “avremo 730mila lavoratori in meno, anche se la percentuale di persone occupate rispetto alla popolazione occupabile restasse invariata. Quindi, per quanto positivo l’attuale trend occupazionale, le trasformazioni demografiche non possono lasciarci indifferenti, anche perché non potranno cambiare nel medio termine”.

La riduzione della forza lavoro, inoltre, è trasversale per fasce d’età: secondo la ricerca, nel 2030, nella fascia 35-49 anni i lavoratori saranno il 10,8% in meno, un calo di quasi un milione. Nel 2050, nella fascia 50-64 anni la riduzione di forza lavoro sarà di oltre 2 milioni di unità, il 26,5%.