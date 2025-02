Nasce Liberamente, scuola popolare di scrittura

Firenze – Prende forma il nuovo impulso che Stefano Massini, in veste di direttore artistico, vuole imprimere alle sorti del Teatro della Toscana. Creatura complessa, assurta al rango primario di Teatro Nazionale (un trattamento dal Ministero riservato a solo sette privilegiati più il Piccolo di Milano) fin dalla nascita segnata da ondivaghe spinte e controspinte, in un andirivieni di campi e controcampi, passi e contrappassi che ne hanno offuscato l’immagine.

L’arrivo di Stefano Massini, immagine forte e radicata, prestigio e autorevolezza, esperienza e creatività, passione e sentimento, rimescola le carte, svecchia gli equilibri, traccia altre linee di condotta, smuove i profili, disegna scenari “alternativi” e dove possibile (le risorse sono quelle che sono e chissà se dal centro romano non emerga qualche sgambetto) amplifica il repertorio. Che non è solo calendari e programmi, spettacoli e teniture, titoli e protagonisti, ma si dota di temi e progetti, compartimenti e intrecci, traiettorie e compilation. Il tutto nel segno di una teatralità percorribile, espansa e condivisa che evoca la partecipazione e la condivisione. Più, o meglio, prima che del pubblico della cittadinanza. Si muove su questa linea di condotta, atto iniziale e iniziatico, quella che Massini chiama “Scuola Popolare di Scrittura”, incastonato in un avverbio dalle molte coabitazioni e interferenze, ovvero “Liberamente”, e ripartito in quattro incontri, la domenica mattina (un sapore liturgico, quando il “popolo” andava a messa), un modo e una formula per mettere in ascolto il teatro con la città che lo abita. Ci tiene Massini a sottolineare che “non si tratta di un corso di formazione per nuovi autori, quanto bensì un’occasione per tutti coloro che sentano di avere qualcosa da esprimere, da condividere, o forse semplicemente da esprimere in parola scritta, senza obbligo alcuno e senza il minimo voto”.

Insomma Massini non è il docente e noi non siamo i discenti. Quello che dovrebbe scattare, fra l’uno e gli altri, è semmai una sorta di feeling emozionale, la dimensione intima di “esserci” come soggetto responsabile, coscienzioso e magnetico. L’apprendimento e lo scambio, l’ascolto e la riflessione, l’approvazione e la critica, l’attacco e la difesa, la provocazione e la discussione, il confronto e il dialogo. Massini getta l’amo. Agli altri saperlo cogliere. Ma non ci sono i bravi e gli indisciplinati, i vispi e i sonnacchiosi. C’è da pensare, riflettere e immaginare su quanto Massini racconta. I temi, come ordini del giorno che niente hanno di gerarchico o assertivo, i dadi che Massini lancia sullo scacchiere della narrazione, spie che investono il tempo presente, sempre più ingrato, ostile e scivoloso, sono archi carichi di tensione. La freccia scagliata per prima investe la “paura”, ovvero quella “emozione profondamente naturale eppure sconosciuta, avvolta nell’irrazionale e cristallizzata fra i tabù” come recita il comunicato.

Dice ancora Massini: “Ogni volta che qualcuno crea, è sempre esentato dall’obbligo della verità, per cui la penna libera è sempre una penna che, libera, mente. In ciò sta il segreto più potente dello scrivere, gioco antichissimo e necessario in cui la metafora è tutto e la realtà si mescola con la fantasia, cosicché la voce dell’impostore è la più autentica e la menzogna cela verità inaudite”. Su questi scorci dal potenziale inedito, al limite eversivo, si affaccia la sindaca, nonché presidente del Teatro della Toscana, Sara Funaro: “Questo è il teatro che vogliamo, che si apre alla città e che porta la città dentro il teatro, liberamente, per fare in modo che tutti, senza barriere, grandi e piccoli, qui trovino uno spazio di condivisione, di sperimentazione, con modalità di coinvolgimento concreto. È molto di più di una scuola di scrittura, è un laboratorio di cultura, di comunicazione, di creatività, che si pone l’obiettivo di avvicinare le persone al teatro”.

Il progetto, che può contare sul fattivo sostegno di Unicoop Firenze, si snoda lungo due ore, dalle 11 alle 13, fra il Teatro della Pergola (il 2 e il 23 marzo), il Teatro di Rifredi (il 9 marzo), il Teatro Era di Pontedera (il 16 marzo). Gli incontri sono indipendenti e scissi gli uni dagli altri, non è richiesta frequenza obbligatoria. Ognuno potrà “liberamente” decidere se partecipare a uno o più incontri. La partecipazione a un incontro non implica il diritto a partecipare a quelli successivi. Ingresso libero, prenotazione online consigliata su www.teatrodellatoscana.it