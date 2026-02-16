Nasce la Rete Fiorentina per Firenze Città Operatrice di Pace

Firenze – Si è costituita il 14 Febbraio, presso l’SMS di Peretola a Firenze, la Rete Fiorentina per Firenze Città Operatrice di Pace, promossa da più di sessanta realtà associative fiorentine.

Questo è stato l’atto costitutivo di un processo di costruzione della Rete che parte dalla richiesta di applicazione delle delibere del Consiglio Comunale del 1986 e del 2024 inerenti appunto “Firenze Città Operatrice di Pace”.

L’assemblea ha anche prodotto un documento in cui si chiede, tra l’altro, l’attuazione delle delibere e in particolare la costituzione della Consulta lì prevista, ci si propone di estendere l’iniziativa alle Amministrazioni Comunali di tutta l’area fiorentina e promuovere iniziative di educazione alla pace e alla nonviolenza.

La rete si è data un coordinamento a rotazione che resterà in carica per sei mesi.

L'assemblea ha anche espresso solidarietà alla Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, per l'ennesimo volta vittima di ingiustificabili attacchi alla sua persona e alle sue idee.