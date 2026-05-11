Nasce a Firenze il primo fondo di microcredito dedicato ai senza dimora

Firenze – Nasce a Firenze il primo fondo di microcredito dedicato senza dimora, promosso dalla rivista Fuori Binario. Il via alla raccolta, promossa insieme a Mediterranea Saving Humans, ieri in occasione di un pranzo solidale a Casa Caciolle, a cui ha partecipato un centinaio di persone. L’iniziativa è in collaborazione con Micro1 e Mag (Mutua auto gestione) Firenze, reti di finanza solidale nate per sostenere chi è escluso dai circuiti bancari tradizionali, attive in città da quasi 20 anni.

Un’idea che affonda le radici in un momento di dolore collettivo. Il progetto nasce infatti dalla volontà di raccogliere il testimone lasciato dalla scomparsa di Stefano, collaboratore di Fuori Binario, che si è tolto la vita il 3 febbraio 2026. Un gesto che ha scosso profondamente la redazione e l’intera associazione editrice, Periferie al Centro, e che si è trasformato in azione concreta e continuità di impegno.

Chiunque voglia sostenere il fondo può farlo direttamente attraverso il Micro 1, associandosi e effettuando un versamento, con quote da 25 euro l’una. Per questo fondo specifico viene chiesto ai sostenitori di mantenere il prestito per almeno un anno, prestito che sarà restituito senza interessi.

Per informazioni e adesioni: contattare il Micro 1 del Quartiere 1 di Firenze. (Paola Rafanelli 333.420 4662)

Foto di Luca Grillandini