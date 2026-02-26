Muore a Firenze Barucci, docente, economista ed ex ministro

Firenze – E’ morto a Firenze, a 92 anni, l’economista Piero Barucci. Ministro del Tesoro nel governo Amato e poi in quello guidato da Carlo Azeglio Ciampi, dal 1983 al 1990 era stato presidente del Monte dei Paschi di Siena (1983-1990) e dell’Associazione bancaria italiana (1987-1991). Ha rivestito anche il ruolo di amministratore delegato del Credito Italiano e consigliere di amministrazione dell’Iri, per poi far parte, per 7 anni, della Autorità garante della concorrenza e del mercato. E’ stato docente all’Università di Firenze, e ha ricoperto il ruolo di preside della facoltà di economia e commercio dell’Ateneo fiorentino. La sua morte, avvenuta ieri nella città che gli ha dato i natali, ha sollevato una forte ondata di commozione a Firenze.

Il presidente Eugenio Giani ha espresso a nome di tutta la Regione Toscana profondo cordoglio e commozione per la morte dell’ex ministro: “Con la scomparsa di Barucci – sottolinea Giani – se ne va uno degli economisti italiani più importanti e un fine uomo delle istituzioni su cui l’Italia ha potuto contare nei momenti di difficoltà”.

“Una persona dalla grande umanità e una personalità di spicco che con spirito di servizio ha messo a disposizione del Paese il suo sapere, la sua saggezza e la sua professionalità”, aggiunge il presidente, che di Barucci ricorda sia il suo ruolo in un passaggio delicato delle vicende industriali di Firenze come quello della vendita di Nuovo Pignone da Eni a General Electric, sia la sua passione per la Fiorentina, che lo portò a contribuire come consulente al rilancio della società viola dopo il fallimento nel 2002″..