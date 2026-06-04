Muore a 34 anni cadendo dal tetto di un capannone

Rosignano Solvay – Era appena giunto sul lavoro, l’operaio di 34 anni che stamattina è rimasto ucciso in seguito a una caduta dal tetto di un capannone da cui doveva togliere l’eternit per sostituirlo. Il giovane originario della Tunisia abitava a Lecco ed era dipendente della ditta incaricata della sostituzione, la Centro coperture di Lecco. L’operaio è caduto da diversi metri di altezza, riportando gravi ferite che, nonostante l’intervento in tempi rapidi dei sanitari del 118, con un’ambulanza e l’automedica, sono state fatali.