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4 Giugno 2026

Muore a 34 anni cadendo dal tetto di un capannone
Il giovane era appena giunto al lavoro e stava sostituendo il tetto di eternit
diRedazione
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Rosignano Solvay – Era appena giunto sul lavoro, l’operaio di 34 anni che stamattina è rimasto ucciso in seguito a una caduta dal tetto di un capannone da cui doveva togliere l’eternit per sostituirlo. Il giovane originario della Tunisia abitava a Lecco ed era dipendente della ditta incaricata della sostituzione, la Centro coperture di Lecco. L’operaio è caduto da diversi metri di altezza, riportando gravi ferite che, nonostante l’intervento in tempi rapidi dei sanitari del 118, con un’ambulanza e l’automedica, sono state fatali.

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