Munch, il grido interiore: viaggio dentro l’anima dell’artista

di Cesare Martignon

La mostra “Munch. Il grido interiore”, ospitata a Palazzo Bonaparte a Roma dall’11 febbraio al 2 giugno 2025, rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo artistico di Edvard Munch, uno dei più influenti pittori dell’arte moderna. Curata da Patricia G. Berman e organizzata in collaborazione con il Munch Museum di Oslo, l’esposizione celebra l’80° anniversario della scomparsa dell’artista norvegese, offrendo al pubblico italiano una retrospettiva senza precedenti.

In una giornata piovosa di febbraio ho potuto ammirare oltre 100 opere provenienti dal museo di Oslo; la mostra traccia un percorso esaustivo attraverso la carriera di Munch, dalle prime esperienze artistiche fino alle creazioni più mature. Tra i capolavori esposti spiccano “La morte di Marat” (1907), “Notte stellata” (1922-1924), “Le ragazze sul ponte” (1927) e una versione litografica de “L’Urlo” (1895), iconica rappresentazione dell’angoscia esistenziale.

Il percorso espositivo è suddiviso in cinque sezioni tematiche che esplorano i principali motivi dell’opera di Munch:

Allenare l’occhio: questa sezione analizza come Munch trasformi la percezione della realtà attraverso i ricordi e la visione interiore, evidenziando l’evoluzione stilistica dall’approccio naturalistico a quello più simbolico e visionario. Quando i corpi si incontrano e si separano: focalizzata sulle dinamiche delle relazioni umane, questa parte presenta opere che riflettono sul desiderio, l’amore e la separazione, temi ricorrenti nella produzione dell’artista. Fantasmi: dedicata alle esperienze di perdita e malattia che hanno segnato profondamente la vita di Munch, la sezione include lavori che esprimono l’angoscia e la sofferenza legate a questi eventi. Munch in Italia: un omaggio ai viaggi dell’artista nel nostro Paese, con opere ispirate alle città italiane e alle influenze culturali che hanno arricchito la sua visione artistica. L’universo invisibile: questa sezione esplora l’interesse di Munch per le forze invisibili che plasmano la realtà, tra scienza, misticismo e introspezione psicologica.

L’allestimento della mostra è studiato per coinvolgere emotivamente il visitatore, con ambienti che amplificano l’impatto delle opere esposte. Le sale di Palazzo Bonaparte, con la loro architettura storica, offrono uno sfondo suggestivo che dialoga armoniosamente con le creazioni di Munch, creando un’atmosfera intima, immersiva e contemplativa.

Un aspetto particolarmente interessante dell’esposizione è l’approfondimento del rapporto tra Munch e l’Italia. L’artista visitò il nostro Paese in diverse occasioni, traendo ispirazione dai capolavori del Rinascimento e dalle bellezze paesaggistiche. Opere come “Ponte di Rialto, Venezia” (1926) e “La tomba di P.A. Munch a Roma” (1927) testimoniano questo legame profondo e arricchiscono la comprensione del suo percorso creativo.

La mostra “Munch. Il grido interiore” non si limita a presentare una raccolta di opere, ma offre un viaggio nell’animo dell’artista, esplorando le sue ossessioni, le sue paure e le sue riflessioni sulla condizione umana. È un’opportunità unica per avvicinarsi alla complessità di un maestro che ha saputo tradurre in arte le profondità dell’esperienza umana, rendendo visibile l’invisibile e dando voce al silenzio interiore.

Uno degli aspetti più affascinanti e complessi dell’arte di Edvard Munch è la sua rappresentazione dell’eros, che si sviluppa come una tensione costante tra desiderio e angoscia, passione e sofferenza. Il rapporto dell’artista con la sessualità è profondamente segnato dalle sue esperienze personali, dalle convenzioni morali della società borghese di fine Ottocento e da un senso di inquietudine esistenziale che attraversa tutta la sua produzione.

In mostra, alcune opere rivelano questa dialettica emotiva con particolare forza. L’immagine della donna, ad esempio, oscilla tra due estremi: da un lato la figura dell’amante seducente e fatale, dall’altro quella della donna spettrale, portatrice di minaccia e perdita. Dipinti di Munch come “Il bacio” (1897) o “La danza della vita” (1899-1900) traducono in immagini l’ambivalenza del rapporto amoroso, in cui l’abbraccio diventa fusione ma anche annullamento dell’individualità.

Un’altra tematica ricorrente è la paura della seduzione e del legame amoroso, come ben esemplificato in “Vampiro” (1893-1895), dove una figura femminile dai lunghi capelli rossi avvolge un uomo in un gesto che oscilla tra l’abbandono erotico e l’atto predatorio. Allo stesso modo, la serie di incisioni su “Madonna” (1894-1895) raffigura una figura femminile sensuale e mistica, sospesa tra estasi e dissoluzione, vita e morte.

Questa visione dell’eros, mai puramente celebrativa ma sempre venata da un senso di perdita e tormento, è il riflesso delle inquietudini personali di Munch, ma anche della crisi della cultura occidentale di inizio Novecento, dove amore e morte si intrecciano in un gioco ineluttabile. La mostra romana permette di cogliere appieno questa dimensione, restituendo la potenza visiva e simbolica con cui l’artista ha saputo dare forma alle profondità più oscure del desiderio umano.

Per chi desidera approfondire ulteriormente, sono disponibili visite guidate e attività didattiche che permettono di esplorare in modo più dettagliato le tematiche affrontate da Munch e il contesto storico-artistico in cui ha operato. Inoltre, il catalogo della mostra offre contributi critici e analisi approfondite che arricchiscono l’esperienza espositiva.

In conclusione, “Munch. Il grido interiore” a Palazzo Bonaparte rappresenta un evento culturale di grande rilievo nel panorama artistico italiano del 2025. Una mostra che invita alla riflessione e al confronto con le emozioni più profonde, attraverso lo sguardo penetrante di un artista che ha saputo indagare come pochi altri l’essenza dell’esistenza umana.

In foto Edvard Munch