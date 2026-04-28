Mostra delle opere di Ettore Sottsass, architetto, designer, pittore

Fino al 26 luglio 2026 nello storico Palazzo Buontalenti a Pistoia, oltre 1.400 opere indagano l’attività trentennale di Ettore Sottsass, architetto, designer, pittore e fotografo italiano di fama internazionale. La mostra, con disegni, oggetti, fotografie e materiali documentari raccontano la ricerca di Sottsass limitata al periodo che dal secondo dopoguerra si estende fino alla metà degli anni Settanta.

“Io sono un architetto. Ettore Sottsass“, curata da Enrico Morteo, è una esposizione che permette di conoscere e approfondire la figura del progettista seguendo un percorso cronologico e tematico. La sua ricerca artistica nasce nel periodo successivo alla guerra, quando Sottsass, utilizzando la pittura e il disegno, esprime il suo dissenso verso i codici dell’architettura razionalista. Uomo del Novecento, analizza e sperimenta con uno sguardo critico, partecipa attivamente ai grandi cambiamenti in atto nella società di quel tempo.

Il percorso espositivo intende evidenziare la trasformazione di Sottsass negli anni Sessanta, dopo il viaggio in India e la malattia, proponendo oggetti e disegni di alto valore simbolico ed esistenziale. Sono elementi che offrono spazio a riflessioni e pensieri sull’abitare, utili per acquisire una nuova consapevolezza da cui, nel 1968, prenderà il via un design più radicale, provocatorio, opposto alla logica di potere, di guerra e consumismo. Sottsass propone le sue idee su riviste come “Casabella” e quella autoprodotta di “Pianeta Fresco”.

Una sezione è dedicata al legame con la Toscana e le sue realtà produttive e industriali. Ampio spazio è dato alla ceramica e alla collaborazione con la Manifattura Bitossi di Montelupo Fiorentino dove Sottsass rielabora il linguaggio della ceramica in chiave contemporanea, trasformando oggetti d’uso comune in elementi di valore simbolico. Sempre sul territorio toscano prosegue con l’esperienza di Poltronova ad Agliana, dove progetta arredi innovativi che ridisegnano il design italiano.

Olivetti è una delle collaborazioni di grande successo per Sottsass dove, a partire dal 1957 si occupa del design della divisione elettronica nella sede tra Pisa e Massa. Le sue trasformazioni a livello progettuale definiscono una nuova immagine dell’azienda.

Infine il ciclo fotografico delle “Metafore”, segna la conclusione di una fase professionale dando inizio alla stagione di Memphis.

I materiali provengono dal fondo documentario affidato da Sottsass al Centro Studi e Archivio della Comunicazione (CSAC) dell’Università di Parma ed è arricchita da prestiti di istituzioni e collezioni pubbliche e private.

La mostra è promossa e organizzata da Fondazione Pistoia Musei e Fondazione Caript, con Electa e Fondamenta – Fondazione per le arti e la cultura, con la main partnership di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Centro Studi e Archivio della Comunicazione (CSAC) dell’Università di Parma.

Fondazione Pistoia Musei, diretta da Monica Preti, conferma con questa mostra il proprio impegno in progetti espositivi di ricerca e di alto profilo.

Io sono un architetto. Ettore Sottsass

Fondazione Pistoia Musei

Antico Palazzo dei Vescovi, Pistoia

Info: T +39 0573 974267 – info@pistoiamusei.it

https://www.pistoiamusei.it/mostra/io-sono-un-architetto-ettor