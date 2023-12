Morti di freddo, la nota di Palmerini del Coordinamento marginalità

Firenze – Sulla delicata questione delle morti dei senza tetto causate dal freddo, che è stata ripresa nel corso della presentazione avvenuta ieri alle Murate della candidata (pronta tuttavia a confrontarsi con le primarie, se ci saranno) Stefania Saccardi, giunge una nota piuttosto dura da parte di Enrico Palmerini, a nome del Coordinamento Toscano Marginalità odv, che spiega: “Ridurre la complessità della gestione di un fenomeno a due episodi drammatici è non rendere giustizia per primo a loro.

Non è dignitoso per i candidati mettere in mezzo i fragili, i poveri per acquistare consenso.

Parlate di programmi, di progetti, di visioni politiche. È questo che ci aspettiamo da una campagna elettorale seria”.

La questione nasce da un articolo su l’Avvenire, in cui si ricordava la tragedia dei clochard morti di freddo nelle città italiane.