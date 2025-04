Morte due persone in piazza Tasso, stasera la comunità si raduna

Firenze – Sono morti questa notte, in piazza Tasso, laddove avevano svolto per anni la loro vita, a ridosso di quelle panchine e di quegli alberi che avevano rappresentato la loro casa. A ridosso anche della comunità dell’Oltrarno, che li conosceva, i cittadini che frequentano la piazza e la rendono viva e persino ospitale, con i suoi più sfortunati frequentatori. Uno spazio che è riuscito nel tempo a mantenere quelle credenziali di umanità che hanno consentito anche una gestione ,seppure a volte apparentemente fragile, dello spazio. Del resto, lì vivono soggetti importanti per la città, protagonisti ben conosciuti come la redazione di Fuori Binario, associazioni, un mercatino importantissimo a chilometri zero e biologico, lì c’è la biblioteca e la sala dove si riunisce il popolo d’Oltrarno quando deve discutere fra sé. E la comunità ha suonato le campane della vicinanza e della solidarietà con una lettera, un messaggio diffuso per tutto l’Oltrarno ma anche per tutti i cittadini. Ecco il testo:

“Stasera, giovedì 10 aprile alle 19.00 tutti e tutte in Piazza Tasso.

Stanotte in Piazza Tasso sono morte due persone, tra quelle che ogni giorno, e ogni notte, vivono in questo spazio comune. È una notizia che ci colpisce e che non possiamo ignorare, come spesso succede quando leggiamo distrattamente una notizia di questo tipo sui giornali.

Piazza Tasso è il cuore del nostro quartiere, uno dei pochi spazi pubblici e aperti rimasti: luogo di incontro, di gioco, di passaggio, di scambio. Ogni giorno è animata da bambini, genitori, abitanti del quartiere, persone di passaggio, mercatini e iniziative, ma anche da persone in difficoltà. Questa pluralità è la sua ricchezza, ma rappresenta anche una responsabilità.

Per questo vorremmo invitare tutta la comunità che vive e attraversa questo luogo a venire in piazza, creando uno spazio di confronto, presidio e cura, dove parlare di quanto è successo, cosa ci ha portato fino a questa tragica notte e cosa significa, per noi tutti, abitare insieme questo luogo.

Anche se si dovesse trattare solo di un momento terapeutico e di vicinanza per chi in questo momento è in quel giardino, riteniamo importante esserci. Venite a mani vuote o, se volete, portate con voi una sedia, un pallone, del cibo, musica, o semplicemente un pensiero da condividere. Il silenzio non piace a questa piazza, prendiamoci la responsabilità di romperlo.

Alcuni/e abitanti della zona”.

In una nota del giornale dei senza fissa dimora “Fuori Binario”, il fenomeno delle morti fra i clochard era stato preso in considerazione da un redattore, Felice Simeone, la cui ricerca ha prodotto numeri inquietanti. “Lo scorso anno in Italia – si legge nel servizio che si trova nell’ultimo numero di Fuori Binario – sono stati 434 i senza dimora deceduti, 32 di essi in Toscana, e siamo già a 120 nel 2025. L’età media delle persone decedute è molto bassa, pari a 44,9 anni; l’aspettativa di vita è di fatto dimezzata rispetto a chi non vive questa condizione. Si muore per malattia e condizioni sanitarie inadeguate (39%); le morti traumatiche per aggressioni, incidenti, e suicidi, tra i senza dimora sono il 47% del totale, mentre tra chi non vive questa condizione il 4%. Il 32% viene trovato in luoghi all’aperto, proprio come oggi in Piazza Tasso. I giovani sotto i 29 anni rappresentano circa il 20% dei decessi totali e il 20% di loro è morto in carcere. Sono la fascia più colpita dopo i cinquantenni. È evidente che la vita in strada espone a rischi maggiori e soprattutto amplifica gli effetti di eventi che in condizioni di sicurezza incidono molto meno”.

Inevitabile affrontare la questione della sicurezza. “Ecco un plastico esempio di cosa significhi “sicurezza” per un senza dimora – si legge nel servizio – Servirebbero più posti letto, più case popolari, più equità fiscale, più lavoro buono e fuori dalle logiche di sfruttamento, più sanità di facile accesso, un reddito di cittadinanza all’altezza: più “sicurezza sociale” in sintesi. A garantire la loro sicurezza non servono zone rosse, ordinanze vessatorie, telecamere, panchine anti riposo, grate anti seduta e tutte quelle vessazioni legate alle politiche securitarie di ordine pubblico e di decoro urbano. L’”emergenza” senza dimora non è un’emergenza. È semplicemente il frutto di scelte politiche che producono povertà e morte”.

Sui corpi dei due senza fissa dimora deceduti nella nottata di ieri verrà eseguita l’autopsia per stabilire con sicurezza le cause del decesso.

Foto di Sailko – Opera propria, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=166773