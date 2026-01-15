Morte di Riccardo Magherini, la CEDU condanna l’Italia

La Corte europea dei diritti umani (CEDU) ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, l’ex calciatore di 39 anni deceduto a Firenze nella notte fra il 2 e il 3 marzo 2014, nel corso di un fermo dei carabinieri, mentre giaceva a terra immobilizzato dai militari.

I giudici hanno stabilito che lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non c’era “l’assoluta necessità” di mantenere Riccardo Magherini immobilizzato a terra; tuttavia, la sentenza della Corte non entra nel merito dell’eventuale responsabilità dei militari, che, ricordiamo, vennero assolti dalla Corte di Cassazione che non li ritenne responsabili della morte dell’ex calciatore fiorentino. La sentenza europea infatti mette in evidenza le mancanze dello Stato nella gestione delle tecniche di fermo. La Corte di Strasburgo ha inoltre evidenziato delle criticità riferite alle fasi immediate dell’inchiesta, in particolare riguardo alla circostanza che alcuni testimoni siano stati ascoltati per la prima volta da agenti coinvolti direttamente nei fatti.



Le “linee guida in vigore all’epoca non contenevano istruzioni chiare e adeguate sul posizionamento delle persone in posizione prona al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita”, e “mancava la formazione degli agenti delle forze dell’ordine per garantire che possedessero il livello di competenza necessario nell’impiego di tecniche di immobilizzazione, come la posizione prona, che potrebbero mettere a rischio la vita”, si legge nella sentenza.

La CEDU ha stabilito che lo Stato italiano dovrà versare ai familiari 140mila euro per danni morali. La morte di Magherini avvenne per arresto cardiaco, nel corso dell’intervento eseguito da 4 carabinieri che lo immobilizzarono, prono, a terra, per 12 minuti circa, nonostante si lamentasse di non riuscire a respirare e di stare per morire, davanti ai residenti di San Frediano, dove avvenne l’episodio e nonostante le proteste di molte persone che vennero allontanate. Come si ricava dalle indagini, quella notte Magherini si trovava in stato di agitazione forte, forse preda di una crisi di panico, probabilmente aggravata o dovuta anche all’assunzione di sostanze stupefacenti. Prima del fermo, aveva litigato con un tassista e discusso con dei residenti, oltre ad aver rotto la porta a vetri di un locale per uscire, temendo per la sua vita. A quel punto erano arrivati i carabinieri.