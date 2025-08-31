Morte cardiaca giovanile improvvisa, Nucci chiede più coinvolgimento degli infermieri

Firenze – Morte cardiaca giovanile improvvisa, la Toscana è la prima regione in Italia a dotarsi di una legge ad hoc, che prevede una serie di percorsi di prevenzione per fronteggiare una delle realtà patologiche più inafferrabili del momento. A questo primo passo della Toscana, corrisponde una riflessione dell’Opi, ’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia, resa nota dal presidente dell’Ordine stesso, David Nucci. In estrema sintesi, il principio è: bene i passi avanti, ma serve un maggior coinvolgimento degli infermieri.

“Ancora una volta siamo stati a primi a cogliere la necessità di indagare per tempo le situazioni di rischio giovanile per la Morte cardiaca improvvisa (Mci) – afferma Nucci -. Una legge che non può che trovare il plauso degli Ordini degli Infermieri, per le molte innovazioni incisive che introduce nella realtà toscana“.

Tra le azioni previste, l’introduzione di screening cardiologici per i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e i corsi di rianimazione cardiopolmonare (Bld-d) e sul tema della Mci giovanile, rivolti ai docenti. Ma anche l’istituzione del Registro regionale dedicato alle morti cardiache improvvise giovanili, la diffusione di defibrillatori automatizzati esterni (Dae), l’istituzione della commissione tecnica regionale per la Mci.

“Gli infermieri sono da sempre i primi attori della sopravvivenza nell’arresto cardiaco, quotidianamente presenti sul territorio, pronti a intervenire, formare, guidare la cultura del soccorso – dice Nucci -. Eppure non sono stati tra gli esperti che hanno messo a punto la norma appena emanata, tanto che Opi Firenze-Pistoia, preoccupato di quanto stava emergendo, nella scorsa primavera aveva presentato alla Terza Commissione le proprie osservazioni in merito”.

«Nonostante la rilevanza degli infermieri nella gestione complessiva delle emergenze sanitarie regionali, la parola ‘infermiere’ non compare in alcun modo nella legge – prosegue Nucci -. Vogliamo pensare che la mancata precisazione dei professionisti coinvolti possa far individuare alle Aziende e strutture menzionate figure non solo monoprofessionali, ricomprendendo gli infermieri tra i possibili le designati, sebbene non averlo previsto fin dall’inizio faccia leggere tra le righe di questo articolo una scelta precisa”.

Conclude il presidente di Opi: “Invitiamo pertanto a riconoscere ufficialmente e concretamente il ruolo degli infermieri nella attuazione delle strategie previste dalla legge, con particolare riferimento alla formazione e al retraining. Ma anche a predisporre un protocollo operativo condiviso con il coinvolgimento attivo di tutte le professioni, soprattutto quella infermieristica, integrando il loro apporto nella governance fino ad oggi tracciata dalla Commissione tecnica regionale, nei programmi formativi scolastici e nella gestione dei defibrillatori. Infine, è necessario garantire che le certificazioni Bls-d e le attività di screening cardiologico nelle scuole prevedano la supervisione o la partecipazione qualificata degli infermieri”.