Montagne e danza, la libertà diventa coro naturale

Firenze – Giovani, carini e occupati. A fare cosa? A danzare. Anche se il “danzare” in questo caso sa troppo di scuola, di accademia, di storica nomenclatura per definire il rapporto che i suddetti giovani stabiliscono con il corpo, la fisicità, il dinamismo di cui sono interpreti, ben consapevoli e assai disciplinati, istruiti e guidati da un “datore” del movimento nudo e crudo nonché delle variazioni e degli slittamenti ad esso connessi. Il fatto è che i giovani (quando non giovanissimi) Rossella Airoldi, Isabella Presti, Vanessa Parolin, Mary Terry Rizzi, Francesco Tomasso, Matilde Tortelli sanno di essere i terminali dei parametrici strutturali e dei perimetri linguistici che Jari Boldrini ha voluto imprimere al suo edificio coreografico. Che col titolo, tanto suggestivo quanto impegnativo, Sulle montagne c’è libertà, ha debuttato nello spazio Cango Cantieri Goldonetta di via Santa Maria, nell’ambito del cartellone La democrazia del corpo. I succitati Rossella Airoldi, Isabella Presti, Vanessa Parolin, Mary Terry Rizzi, Francesco Tomasso, Matilde Tortelli sono il nocciolo della nuova compagnia nata all’interno della “residenza” fiorentina di Virgilio Sieni, rivolta a giovani under 25 in vista dell’acquisizione di uno status professionale e che qui, in questa che potremmo definire una palestra di esperienze e di esperimenti, di sperimentazioni e inclinazioni, “forgiano il proprio futuro tra formazione e creazione, esplorando il gesto artistico” come annota lo stesso Sieni.

Ora, entrando nel merito dello spettacolo firmato da Jari Boldrini (musica puntilistico elettronica di Simone Grande, luci lattiginose di Francesco Andriola) a farsi largo è una sorprendente, a tratti festosa, complicità. Un bel gioco di squadra che profuma di disinvoltura, niente spigoli, niente precipizi, niente forzature, lasciando a ciascun performer il gusto di esserci, di poter dire la sua, di sentirsi libero di ballare da solo o di dialogare con gli altri, di intrecciare muscoli e tendini, senza mai dissipare il desiderio o alterare la piacevolezza e la punteggiatura del proprio gesto. Il tutto (una cinquantina di minuti) all’interno di uno schema che non è mai schematico, né acrobatico né grammaticamente arido. L’escursione anche mentale, oltre che fisica, se questo era lo spirito dell’impresa, funziona. “Non è un punto di arrivo – spiega Jari Boldrini – ma un orizzonte dove il corpo si spoglia di ogni narrazione predefinita per misurarsi con una condizione essenziale. La coreografia esplora dinamiche che sfuggono alla consuetudine: il movimento si fa ripetizione, rito, talvolta si tinge di un sottile straniamento, come se il corpo cercasse nuovi vocabolari per abitare l’altitudine”.

Nel fraseggio di un condividere e alternare indipendenza e vincolo, evasione e coesione, deragliamento e instradamento, la coreografia apre interessanti spazi di partecipazione, oltre la solitudine del viandante, un tastare occasioni e possibili escursioni, per una tessitura dove pian piano emerge uno spirito di solidarietà che non diventa mai un comandamento. Un bisogno primario. Un diktat. Una necessità di sopravvivenza. Semmai, come nel bellissimo finale, che nasce come per caso, una vitale ragione di studio, un crocevia di ritmi e respiri da abitare insieme, condizione utile perché la scalata verso le vette della libertà sia più praticabile e generosa (solidale?), ferma restando la sua indipendenza. Da quest’anno Jari Boldrini condivide con Virgilio Sieni la direzione artistica di VS1, sigla che indica la nuova compagnia del Centro Nazionale di Produzione della Danza Cango/Firenze.

