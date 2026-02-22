Monopattini, il Tar rigetta il ricorso: dall’1 aprile servizio sospeso

Firenze – Il Tar della Toscana ha detto no, ma il gestore non demorde e prepara le contromosse. È ancora in pieno corso il braccio di ferro fra Comune di Firenze e Bird , il gestore internazionale che organizza il servizio dei monopattini in città.

A cominciare dal primo giorno del prossimo aprile, dunque, Firenze diventerà la prima città italiana a dismettere il servizio di monopattini in sharing, con la conferma della delibera comunale adottata nel novembre scorso,che aveva preso le mosse, come spiegato dalla giunta, dalla necessità di adeguarsi alle norme del nuovo Codice della Strada, che avevano attivato un giro di vite sulla normativa .

Bird, azienda leader del settore, ha intentato istanza cautelare al Tar della Toscana contro la delibera, che è stata rigettata. Il tribunale amministrativo ha infatti stabilito che la sospensione dell’atto non scardina la legittimità del provvedimento. Tuttavia Bird affila le armi, dal momento che ritiene che la sentenza del Tar, non essendo sul merito del provvedimento, lasci ancora margini di manovra per trovare con l’amministrazione una soluzione più ponderata rispetto alla sospensione del servizio, con riguardo agli interessi degli utenti, penalizzati esageratamente dalla delibera comunale. Soprattutto perché l’atto colpisce indiscriminatamente tutti gli utenti nell’intento di evitare comportamenti non consoni da parte di una quota degli stessi, come monopattini abbandonati, parcheggi selvaggi, condotte imprudenti.