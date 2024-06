Modernità dello Statuto Albertino, successo di pubblico

Firenze – Un grande successo, nonostante il caldo, la partita Italia-Spagna, le ultime battute della sfida amministrativa del ballottaggio per il Sindaco di Firenze: la serata culturale organizzata dall’Istituto delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon – Delegazione Firenze (la più antica Associazione conbattentistica e d’Arma dello Stato italiano) presso la sede fiorentina dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia ha visto la presenza di più di 50 persone , convenute per ascoltare la relazione sullo Statuto Albertino dell’Avv. Federico Dabizzi , introdotta dalla breve e interessante prolusione sui meriti risorgimentali unitari di Casa Savoia del Prof. Antonio Bellizzi di San Lorenzo. Un sentito grazie per l’ospitalità è stato espresso nei confronti del Generale Nicola De Nicola, Presidente UNUCI Firenze, e del Generale Calogero Cirneco Vice Presidente UNUCI Firenze , moderatore della serata. Impassibile sotto il mantello della Guardia d’onore, il giovane Dott. Immanuel Giaccone e’ stato ammirato dalla marchesa Selvaggia Bartolini Salimbeni Capoquadri e dall’imprenditore Cosimo Gucci. Non è mancato un momento dialettico con un neo-borbonico del Movimento 5 stelle. Oltre all’Avv Francesco Franco Tenente Corpo Militare SMOM ed al Dott. Biagini col figlio Niccolò’ ed all’ Ingegner Castini, era presente il neo-eletto consigliere comunale Giovanni Gandolfo oltre al dottor Baragli, ultimo laureato dello scomparso presidente merito della Corte Costituzionale Paolo Grossi,. La serata si è svolta in un clima di serena e pluralistica condivisione culturale.