Moda e IA insieme contro la crisi: ma chi è il vero creativo?

La strana coppia . Moda e IA. Apparentemente destinata a essere la coppia del secolo, sembrando, la moda che se non si rinnova muore, e l’Intelligenza Artificiale che rappresenta l’ultima frontiera della contemporaneità, unite dalla sete comune di innovazione. Un amore, invece, contraddittorio, fatto di avvicinamenti e fughe quasi che ambedue le protagoniste fossero gelose l’una dell’altra sul piano della creatività . Creo io o crei te?

Ecco il tormentoso dilemma. Che tuttavia sta ultimamente tendendo a colmare il gap. Come spiega Rinaldo Rinaldi, docente universitario di ingegneria industriale e direttore scientifico di e-P Summit, l’evento organizzato alla Stazione Leopolda di Firenze il 21 e 22 maggio da Pitti Immagine, la società che gestisce i saloni della moda fiorentini, tra cui Pitti Uomo che è punto di riferimento dell’abbigliamento maschile nel mondo, ma che intende andare oltre e offrire anche occasioni di incontri che travalichino i confini tradizionali delle presentazioni fashion. “In un panorama in cui l’evoluzione tecnologica accelera senza sosta e le supply chain globali si trovano ad affrontare criticità sempre più complesse, il ruolo delle innovazioni digitali non è mai stato così importante”, afferma Rinaldi.

Così e-P Summit si propone come punto di incontro tra moda e tecnologia, ovvero tra tutti colori che guidano l’innovazione nei settori della moda e del lusso. Dai team IT (Information Technology, tecnologia dell’informazione) ai decision maker, i fornitori di soluzioni hardware e software, le startup più visionarie. Tra le postazioni, in Leopolda, in cui ogni protagonista mostrava i propri prodotti e i momenti di confronto in cui nello spazio dell’Unicredit Theatre all’interno della Leopolda, si è discusso di IA, supply chain (la catena in cui si snoda il collegamento tra le aziende e i propri fornitori), customer journey (il percorso di avvicinamento tra clienti e aziende), trasparenza, sostenibilità e content creation (la cosiddetta creazione di contenuti, ossia l’ideazione, lo sviluppo e la produzione destinati ai media per raggiungere un pubblico specifico) .

Presenti tre giganti come Amazon Web Services (AWS): “L’innovazione tecnologica diventa il ponte strategico tra la tradizione artigianale italiana e le nuove aspettative dei consumatori digitali. L’IA deve potenziale e non sostituire quel DNA fatto di qualità e creatività delle nostre eccellenze”, dice Francesca Vizzi, Deloitte: “Dobbiamo riflettere sulle opportunità offerte dalla tecnologia per incrementare l’efficienza del sistema moda” aggiunge Michele Paolin, partner di Deloitte Consulting, e Meta: “Il ruolo dell’IA nelle pianificazioni di business è ormai determinante. Per essere competitivi i brand devono continuare a rinnovarsi. Più di 4 milioni di inserzionisti utilizzano attualmente almeno uno dei nostri strumenti di AI generativa”, annuncia Roberto Triboli, uno dei dirigenti di Meta.

Tra il dire e il fare, quanto a IA, osannata, odiata, mai usata finora in tutte le sue possibilità, in Italia e specie nella moda c’è ancora un gap, sostiene Andrea Forni, Global IT & Digital Director di Wolford. “Negli ultimi due anni – spiega – si è parlato tanto di IA ma si è realizzato poco. Adesso qualcosa sta però cambiando, si è finalmente capito, anche nel mondo della moda, che l’IA può aggiungere valore sia nel processo produttivo che nei rapporti con i clienti. In realtà, anche in questo settore la si usava da 20 anni, ma adesso è arrivata l’IA generativa e, dopo tanto parlarne invano, si è ultimamente fatto un grande salto avanti non solo a livello di vendita, facilitando i rapporti con i clienti e la cerimonia della vendita, ma anche a livello di prodotto”. Se non proprio nel momento creativo, nei dintorni di questo: “Come per esempio, l’uso di modelle virtuali su cui il designer può testare le sue creazioni prima di portarle a compimento o tramite cui i brand possono mostrare le proprie proposte ai clienti ” .

Di modelle virtuali alla Leopolda si è visto l’esempio concreto dello stand di Mirror, agenzia di comunicazione digitale con sede a Firenze, Milano e Parigi, che propone soluzioni innovative a Loro Piana, Bulgari e molti altri esponenti del mondo della moda e che ha creato quattro avatar-modelle su cui prendono vita e movimento disegni e foto, anche still life, dei capi di abbigliamento. Possono essere anche usate su grandi monitor nei negozi per attrarre l’attenzione dei potenziali clienti. Se poi ti piazzi davanti a una fotocamera la modella se ne esce vestita dei tuoi abiti e te puoi imparare come indossarli al meglio oppure sognare come staresti bene con qualche chilo in meno. L’azienda propone anche un sistema per captare le emozioni che si provano toccando un tessuto in cachemire oppure in seta o in lino e fornire dati di gradimento in base a cui decidere quale tessuto usare per un determinato capo.

Attenzione al creativo, sulla creazione la moda non cede terreno. Ma, spiega Rinaldi, l’IA può sostenere in partenza il designer, individuando e fornendogli il linguaggio che appartiene al DNA del brand e incrociandolo con i desideri dei potenziali clienti. Dopodiché il creativo inventa ciò che vuole ma intanto “ l’IA può semplificare e sveltire il processo della creazione in un momento i cui la compressione dei tempi è fondamentale di fronte a un mercato che chiede risposte sempre più rapide”. Oltre a lavorare per la sostenibilità, la tracciabilita’ della filiera e “perfino individuare, come fa per Prada, l’azienda che all’interno della filiera farebbe meglio un qualcosa. Ottimizzando così il processo di assegnazione dei compiti alle varie aziende”.

A proposito di Prada, Claudio Calabrese, Industrial Engineering Director del gruppo, difende l’autonomia creativa e umana del designer, ma spiega che per esempio in azienda si sta usando l’IA per individuare se c’è un punto difettoso nei pellami e tagliarlo via, in modo da rendere il prodotto finale sempre migliore”.

Tecnologie e Intelligenza artificiale possono servire non solo per aprire un processo produttivo ma anche per chiuderlo, risolvendo il problema degli scarti. Come sta facendo la startup CDC di Cristina Di Carlo che si è inventata un sistema di nuove tecnologie di riciclo che, dice lei, “nobilitano gli scarti tessili”: attraverso un processo che, abbinando due tessuti di diverso tipo, produce plastica-non plastica, “ non polimeri ma solo tessuti che acquistano l’aspetto, la consistenza e la possibilità di venire lavorati nelle stesse macchine della plastica” da cui escono bottoni, tacchi e quant’altro nel mondo della moda si fa in plastica.

Insomma ci si sta muovendo, ma “siamo ancora indietro in Italia e soprattutto nella moda – rimpiange Massimo Boraso, titolare e ceo della milanese Boraso Digital, imprenditore visionario, esperto di economia digitale, marketing , startup e eCommerce, uno dei primi italiani a scommettere su internet. “Aiutiamo le aziende a fare i loro siti”, dice sbrigativamente, spiegando che “ la moda è ancora molto indietro ma sta accelerando. Forse perché, fin tanto che andava bene non pensava di dover cambiare i suoi riti, ma adesso che la crisi le è scoppiata in seno ha capito che il cambiamento è in atto e di doversi rinnovare. Sta iniziando a considerare l’IA come una collaboratrice e un moltiplicatore di possibilità, pur sotto la supervisione umana”. Quanto al frequentato dilemma se l’IA sostituirà la creazione umana,”per ora no – dice Boraso – Poi, non so. Comunque c’è, non si fermerà, e per regolamentare le cose bisogna conoscerle e saperle usare. Quanto a pericoli occupazionali, l’Intelligenza artificiale creerà posti di lavoro, e altri li cancellerà. Siamo sinceri: il saldo sarà negativo. Ma i giovani in cerca di lavoro potranno avere un’opportunità in più se si metteranno subito a studiarne i meccanismi e perfino gli anziani potranno approfittarne se non avranno per aura di rimettersi in gioco”.

Confidente in tecnologie e Intelligenza Artificiale anche MediaEngine, l’azienda guidata, insieme a Luca De Carli e Riccardo Barbi, da Jacopo Furla che, alla Leopolda, spiega il progetto Retlay della sua azienda che cura l’efficacia e lo sviluppo dei negozi di alcuni dei brand più significativi della moda di lusso, da Dior a Moncler, stabilendo, attraverso l’analisi di dati e immagini frullati insieme, gli effetti che possono avere una vetrina o un’altra, e stabilendo un codice omogeneo per tutti i punti vendita di un determinato brand nel mondo. Così “da aumentare le vendite, spendendo meno e ottenendo di più di quando si mandavano in giro indicazioni scritte e persone a verificare”, dice, divertito, Furla. “Finora – spiega – si è pensato che creatività equivalesse solo a istinto mentre è importante anche la conoscenza e tecnologia e creatività sono un mix”.