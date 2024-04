Minori non accompagnati, al Q3 accoglienza e sport

Firenze – Primo step del progetto sui Minori Stranieri Non Accompagnati presenti nel Quartiere 3. L’inaugurazione del percorso si terrà sabato 13 aprile 2024 alle 15:30 presso la Parrocchia di Santa Maria a Ricorboli (Via Marsuppini, 7).

Il progetto, come spiega Alessandro Mazzelli, referente della Rete di solidarietà del Quartiere 3, ha l’obiettivo di integrare ed accogliere i minori non accompagnati presenti nel quartiere, nella comunità.

Il progetto “Inclusione, Solidarietà, Sport” della Rete di Solidarietà Q3 .

Finalizzato a fornire occasioni di socializzazione, inclusione, apprendimento informale della lingua italiana e attività volte all’occupazione del tempo libero dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) attraverso lo sport e il rapporto con i coetanei e mediante l’intervento dell’associazionismo territoriale e della Parrocchia di Santa Maria a Ricorboli, è nato dalla presenza nel quartiere di due appartamenti di accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) denominati “Il Libeccio”, ubicati nel Viale Michelangelo e gestiti dalla Cooperativa Sociale “Il Girasole”.

L’idea di fondo è quella di andare oltre le possibilità offerte dagli interventi istituzionali per mettere in gioco le capacità e la presenza del volontariato per far fronte a un problema che è ormai presente nel tessuto sociale del nostro Quartiere oltre, come già detto, a sostenere i MSNA.

Il percorso progettuale prevede l’allestimento di un campetto presso la Parrocchia di Santa Maria a Ricorboli in via Marsuppini 7, che sarà utilizzato per partite di calcio, pallavolo e basket aperte a tutti i bambini e ragazzi della comunità (compresi gli MSNA) seguiti da animatori sportivi professionali dell’Associazione Ponte Rosso. I materiali necessari all’attività sportiva (compreso l’abbigliamento) sono stati acquistati e donati dalla Associazione La Compagnia di Babbo Natale e da Unicoop Firenze – Sezione Soci Firenze Sud Est. Gli incontri sportivi si terranno due volte a settimana.

Sabato 13 aprile prossimo, a partire dalle ore 15:30, presso il campetto della Parrocchia di Ricorboli si terrà la prima partita inaugurale del progetto, seguita da una merenda per tutti offerta da Unicoop Firenze – Sezione Soci Firenze Sud Est. Tutta la comunità del Quartiere 3 è inviata a partecipare.

“Siamo inoltre in attesa dell’accoglimento da parte del Comune della richiesta di contributi per finanziare i corsi professionalizzanti brevi”, aggiunge Mazzelli.

Il progetto è il risultato di una attività di rete che comprende svariate associazioni, Parrocchia di Santa Maria a Ricorboli, l’Associazione Compagnia di Babbo Natale, la Cooperativa I Girasoli, l’associazione sportiva Ponte Rosso, la Sezione Soci Coop di Gavinana e il Circolo Vie Nuove.