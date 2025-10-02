Middle East Now festival: la memoria della Gaza distrutta

Firenze – Due anni fa il festival cinematografico Middle East Now! Ideato e organizzato da Lisa Chiari e Roberto Ruta si aprì per un destino beffardo con una storia dai risvolti comici che si svolgeva a Gaza. Era il 7 ottobre 2023 e il mondo attendeva una legittima risposta israeliana all’attacco di Hamas che provocò 1.200 morti, che tutti sapevamo sarebbe stata spietata.



Esattamente due anni dopo, il 7 ottobre 2025, la sedicesima edizione di una rassegna che si è imposta per la sua capacità di ascoltare e di dialogare con i popoli dell’area mediorientale si apre con un il racconto di un viaggio nella memoria in una Gaza completamente cancellata dalle armi israeliane.



Furia e devastazione, di nuovo. Odio e violenza in un’area tormentata che il festival torna a offrire alla riflessione “per il bisogno di parlare e di confrontarsi al di là dei pregiudizi e dei luoghi comuni” , come ha detto Chiari presentando il programma della manifestazione che apre la rassegna “50 giorni di cinema a Firenze” al Cinema La Compagnia. Ci saranno 30 ospiti , artisti, registi, personalità dei vari settori della cultura mediorientale a parlare con il pubblico. Fino al 12 ottobre sono in cartellone 34 titoli premiati nei migliori festival internazionali. Storie forti, personaggi, temi caldi dell’attualità dalla vasta area che va dal Marocco all’Afghanistan.

Non sarà un momento di analisi rassegnata di quanto è accaduto in questi due anni di guerra. Chiari e Ruta hanno proposto sempre una prospettiva di impegno per la pace e la conciliazione: la conoscenza e il dialogo sono premessa indispensabile per questo scopo e il titolo scelto quest’anno “Radical Imagination” ne è la più intelligente declinazione. Di fronte alla violenza e alla distruzione bisogna esercitare ancora di più la forza di immaginare nuovi cieli, nuovi incontri, nuove comprensioni. Pensare a prospettive di verse senza censure e imposizioni”. Oltre la guerra e le ingiustizie

Ecco dunque “Yalla Parkour” potente documentario di Areeb Zuaiter: la striscia prima della guerra vista attraverso un gruppo di ragazzi che pratica il parkour, dando un nuovo senso al paesaggio architettonico, mentre si intrecciano storie di vita e emigrazione (il regista sarà presente). Sul genocidio in corso a Gaza mostre e talk racconteranno un contesto politico, sociale e umano caratterizzato da una situazione drammatica.

Dedicate alla Palestina anche molte delle iniziative innovative del festival. Per la prima volta in Italia arriva a Middle East Now la performance teatrale solista scritta e interpretata dall’attore e comico palestinese Alaa Shehada. The Horse Of Jenin (domenica 12 ottobre, alle ore 20.00 al Cinema La Compagnia) racconta una storia universale, quella di un bambino che cresce a Jenin e che come ogni bambino al mondo desidera soprattutto giocare e divertirsi. Il cavallo è un simbolo arabo di libertà e ricorre spesso nella vita di Alaa. Nella sua città natale, in Palestina, c’è una statua di un cavallo alta 5 metri, realizzata con i detriti di ambulanze, auto e case bombardate che vuole rappresentare la resistenza e la resilienza. È l’orgoglio di Jenin. Quando un bulldozer israeliano la ruba, Alaa si chiede: che fine ha fatto il cavallo? È stato arrestato? È stato interrogato? E ha raccontato i segreti di Alaa? Una straordinaria storia sulla resilienza che l’immaginazione porta con sé.

Paola Caridi, giornalista, storica, autrice e grande esperta di Medio Oriente, presenta una speciale lettura del suo ultimo libro “Sudari. Elegia per Gaza” (Feltrinelli), giovedì 9 ottobre (ore 19:30 Cinema La Compagnia). Dedicato alle donne palestinesi “Il caffè delle donne” : sabato 11 ottobre, alle ore 16.00 al Gran Caffè San Marco (Piazza di S. Marco 11R), assieme a Fidaa I A Abuhamdiya – esperta di cucina palestinese e autrice insieme a Silvia Chiarantini del libro “Pop Palestine. Viaggio nella cucina popolare palestinese” – scopriremo cosa fanno le donne in Palestina quando si ritrovano per bere il caffè…Un evento con raccolta fondi per Gaza.

Accanto alla Palestina,come di consueto il cartellone prevede film provenienti dal Libano, dall’Iran, dalla Siria, dalla Libia, dalla Turchia e dall’Iraq. Da segnalare in particolare l’anteprima di A Sad and Beautiful World (Libano, Stati Uniti, Germania, Arabia Saudita, Qatar, 2025, 110′) primo lungometraggio del regista Cyril Aris, storia d’amore che intreccia i destini dei due protagonisti Yasmina e Nino con i cicli storici del Libano. L’iraniano

Bidad di Soheil Beiraghi , film audace e rischioso che mette in scena la ventenne Seti, ragazza della generazione Z che sogna e lotta per condividere la sua voce con il mondo in una società in cui alle donne non è permesso cantare in pubblico. Una figura simbolica che si rifiuta di essere messa a tacere. Il libico My father and Qaddafi ,di Jihan K , documentario che ha debuttato al festival di Venezia e che narra l’intrigante storia di Jihan Kikhia, una figlia che non ha quasi memoria di suo padre Mansur Rashid Kikhia, ex diplomatico e importante politico libico scomparso al Cairo nel 1993, perché diventato oppositore pacifico del regime di Mu’ammar Gheddafi. E il documentario The Last Ambassador di Natalie Halla , in cui Manizha Bakhtari, ambasciatrice afghana a Vienna, lotta contro il regime talebano promuovendo istruzione e diritti per le donne, simbolo di resistenza e giustizia.

Sarà un altra opera proveniente dall’Afghamistan a chiudere la rassegna il 12 ottobre Kabul Between Prayers di Aboozar Amini, non un film sui talebani ma “con un talebano”, un viaggio personale tra desiderio di vita e di morte che coinvolge adulti e bambini.

Tra i progetti speciali Beirut, Recurring Dream, primamostra personale in Italia a cura di Roï Saade, della giovane e talentuosa fotografa libanese Tanya Traboulsi – dal 9 al 29 ottobre alla SRISA Gallery – con un progetto dedicato a Beirut, città della sua infanzia e della sua vita adulta. Ospite speciale lo chef palestinese Sami Tamimi, uno dei nomi di punta della scena culinaria contemporanea mediorientale, con la presentazione del suo ultimo libro e una cooking demonstration.

In foto un fotogramma del film Yalla Parkour di Areeb Zuaiter