Microcriminalità, un’estate in 135 episodi, il Q1 resta maglia nera

Firenze – La Fondazione Caponnetto, nel suo ormai atteso report che rende noti i risultati del lavoro di ricerca, annotazione, classificazione e analisi degli episodi di microcriminalità che affliggono le strade fiorentine, questa mattina ha reso noti i risultati dell’estate 2025. L’appuntamento è stato sottolineato da un sit in dei comitati e realtà cittadine che davanti alla Prefettura hanno innalzato cartelli e slogan per chiedere nuove misure per la sicurezza. In particolare Simone Gianfaldoni, portavoce del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, è stato ricevuto in Prefettura dove ha portato una lettera in 14 punti in cui si evidenziano le proposte dei cittadini per recuperare la sicurezza delle strade. Anche di notte. Insieme a lui anche Giovanni Matino, di Leopolda Viva, e Rossella, la commerciante che mise in fuga un rapinatore con la sua disperata reazione.

I dati complessivi sono sostanzialmente stabili, in leggero aumento. Tra le situazioni migliorate, il Presidente della Fondazione Caponnetto segnala quella di Santo Spirito, che passa “da luogo di accoltellamenti, rischio e movida”, e che mostra “una situazione molto ordinata. Non ci sono stati episodi significativi”. Ma è la situazione di S.Spirito ad attrarre l’attenzione. “Il caso di Santo Spirito è da studiare attentamente – continua Calleri – in quanto potrebbe essere il risultato dovuto all’interazione fra cittadini, forze dell’ordine, commercianti, istituzioni”.

Ecco i dati del report. In sintesi, la testa della classifica rimane occupato dal Quartiere 1 con 35 episodi, segue il Quartiere 2 con 13, pari merito il Quartiere 4 e il Quartiere 5 di Rifredi con 10 . Chiude il Quartiere 3 Galluzzo-Gavinana con 3.