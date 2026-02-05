Michael E. Smith a Palazzo Bentivoglio: l’urlo del silenzio

I sotterranei del Palazzo Bentivoglio a Bologna, sono diventati il naturale palcoscenico delle installazioni realizzate dall’americano Michael E. Smith, in una mostra dal titolo “CC”, fino al 26 aprile 2026. Opere cariche di tensione e di suspance sorprendono il visitatore mentre il percorso si snoda talvolta luminoso e rarefatto oppure silenzioso e cupo. Colpisce il rapporto tra gli spazi dei sotterranei, le tracce del tempo indelebili sui loro muri e l’intervento dell’artista che ha ribaltato il concetto tradizionale di scultura proponendo una serie di lavori che lasciano con il fiato sospeso e si integrano nella storica struttura.

Curata da Simone Menegoi e Tommaso Pasquali e pensata appositamente per i sotterranei di Palazzo Bentivoglio, l’esposizione presenta lavori inediti, site-specific, lungo un itinerario dove le opere e la particolare architettura si uniscono tra variazioni palpabili e uniche.

Nato a Detroit, Michigan, anno 1977, Michael E. Smith è considerato uno degli artisti americani più radicali e influenti. Da anni sviluppa dei lavori che si collocano tra scultura e installazione, con materiali trovati e oggetti prodotti in serie in dialogo con lo spazio espositivo producendo un forte stato emotivo in chi li vede.

Nell’arte di Michael E. Smith il vuoto e il silenzio diventano una comunicazione imprescindibile e si trasformano in linguaggio, un urlo lanciato al mondo. Nei sotterranei di Palazzo Bentivoglio, tutti i lavori presenti nel percorso espositivo sono realizzati o adattati per questa occasione; gli oggetti esposti sono quasi privi di tracce di usura, spesso nuovi o imballati, il cui valore simbolico risiede nella loro essenza di merce prima dell’uso e dello scarto. Dal primo lavoro, “schmucke dich, o liebe seele, bwv 654” composto da palloncini pieni d’acqua contenuti in un mastello di plastica, ai visori per la realtà virtuale modificati di “Untitled” che evidenziano la nostra ossessione per i dispositivi digitali e il loro utilizzo indotto.

Le altre installazioni sono ironiche, come “my sweet lord / today is a killer”, dove è stato usato un neon presente nell’ambiente, e “bricks in my pillow (Laura Dukes)”, con elementi tessili trattati come fossero un letto sfatto o il corpo smembrato di un personaggio da cartoon. In altri lavori oggetti ordinari sono inseriti nello spazio in modo inusuale: indumenti, recipienti, canestri di vimini, un pallone da basket e due chitarre elettriche per ragazzi con immagini di SpongeBob.

L’installazione “hello walls demo” accosta un proiettore di laser a due grandi cristalli di selenite, materiale utilizzato nella cerchia muraria tardoantica di Bologna. I due cristalli diffondono la luce verso il vertice di un triangolo di prato artificiale.

“CC” invita a guardare oltre la superficie, come suggerito dalla pronuncia del titolo, “see see”. L’osservatore piegandosi sotto volte ribassate, inoltrandosi nella semioscurità o nelle intensità luminose scopre le connessioni fra le varie opere e l’ambiente.

A completamento dell’esposizione è stato stampato il catalogo della mostra, pubblicato da CURA, con testi di Romeo Castellucci e dei curatori, un utile strumento per approfondire l’arte di Michael E. Smith.

In occasione di Arte Fiera, Palazzo Bentivoglio offre alcune aperture straordinarie.

“CC”

Personale di Michael E. Smith

Fino al 26 aprile 2026

Palazzo Bentivoglio

via del Borgo di San Pietro 1, Bologna

www.palazzobentivoglio.org

In foto: Michael E. Smith, CC, ph. Carlo Favero