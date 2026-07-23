Mic fest e Quasi Festival di Emergency: tra testimonianza, cultura e impegno civile

Reggio Emilia – Due appuntamenti che intrecciano fotografia, musica, teatro e testimonianza per raccontare la realtà dei conflitti e promuovere una cultura di pace. Nell’ambito del Quasi Festival di EMERGENCY e in collaborazione con il MIC fest XXIII – Musica, Incontri, Cultura, il pubblico è invitato a partecipare a due serate a ingresso libero dedicate all’approfondimento e al dialogo.

Martedì 4 agosto, alle 21.30, a Trecasali, Sissa-Trecasali (PR), in Piazza Fontana, ci sarà l’incontro “Oltre l’obiettivo: l’Afghanistan tra immagine e realtà“, con il fotografo Lorenzo Tugnoli, un dialogo sull’Afghanistan e sullo sguardo fotografico come strumento di testimonianza, memoria e comprensione. Il panel esplora come le immagini possano andare oltre la cronaca, restituendo la complessità della vita quotidiana e delle trasformazioni del Paese a cinque anni dalla riconquista del potere da parte dei talebani.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista RAI Laura Cappon, autrice del podcast Le ultime dottoresse dell’Afghanistan, realizzato visitando le cliniche afghane di EMERGENCY e sarà aperto dall’intervento musicale di Vincenzo Fasano con un live acustico tratto da Padre Terra. Per EMERGENCY interverrà l’ostetrica Laura Castigliani.

Vincitore del Premio Pulitzer per il lavoro sulla crisi umanitaria in Yemen e premiato per tre volte al World Press Photo, Tugnoli rifletterà sul potere della fotografia come strumento di testimonianza e di analisi della realtà, prendendo le mosse dal suo reportage It Can Never Be The Same, un’esplorazione intima dell’Afghanistan realizzata nell’arco di quattro anni. Le immagini raccontano la vita quotidiana di un Paese segnato dalla guerra durante gli anni del ritiro delle forze internazionali e del ritorno al potere dei talebani, offrendo uno sguardo capace di coniugare memoria storica, approfondimento e riflessione sul ruolo della testimonianza umanitaria.

Giovedì 3 settembre, alle 21.30, il Teatro Comunale “Pompeo Piazza” di Fontanellato (PR) ospiterà “Parole contro la guerra: Flavio Insinna per EMERGENCY“. Il celebre attore e conduttore salirà sul palco insieme a Rossella Miccio, presidente di EMERGENCY, per raccontare il proprio percorso al fianco dell’organizzazione fondata da Gino Strada, che dal 1994 offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.

Attraverso un racconto che alterna ironia, esperienza personale e riflessione, Insinna e Miccio accompagneranno il pubblico in un viaggio dedicato ai valori della solidarietà, della tutela dei diritti umani e della costruzione di una cultura di pace.

Entrambi gli appuntamenti si inseriscono nella cornice del Quasi Festival di EMERGENCY, il percorso di incontri estivi che anticipa il Festival nazionale dell’organizzazione, in programma a Reggio Emilia dal 4 al 6 settembre, e sono realizzati in collaborazione con MIC fest XXIII – Musica Incontri Cultura, la nuova veste della storica rassegna interregionale “Musica in Castello“, che da oltre vent’anni propone gratuitamente incontri, spettacoli e concerti nel Centro e Nord Italia.

Durante tutta la rassegna MIC fest sosterrà con una raccolta fondi i centri pediatrici gestiti da EMERGENCY. In Sudan, i fondi saranno destinati ai centri pediatrici di Khartoum (all’interno del compound del Centro Salam di cardiochirurgia), Mayo, Port Sudan e Nyala, dove vengono garantite cure pediatriche, vaccinazioni e assistenza ai bambini colpiti da malnutrizione, infezioni e dalle conseguenze del conflitto e degli sfollamenti. In Afghanistan, la raccolta sosterrà l’ospedale di Anabah punto di riferimento per la popolazione locale, che integra chirurgia d’urgenza, traumatologia civile, medicina di base e servizi dedicati alla salute di donne e bambini, rispondendo a una grave emergenza umanitaria.