È un cerchietto fluorescente, che vira dall’azzurro al fucsia. Appare improvvisamente sulla home di WhatsApp, in basso a destra. Pare una versione digitale in miniatura di una vera nuziale. E in effetti celebra una sorta di “matrimonio” tecnologico: l’approdo sul servizio di messaggeria più diffuso al mondo e l’intelligenza artificiale generativa. Perché anche solo sfiorando quel cerchietto che ha le tinte di un dentifricio, si approda gratuitamente nel magico mondo di Meta AI. Con quel cerchietto Zuckerberg costringe tutta la concorrenza a grattarsi la testa. Perché Meta, colosso proprietario non solo di Facebook ma anche di WhatsApp, diffonde i contenuti di intelligenza artificiale generativa con la stessa semplicità di una chat delle mamme. Vero è che prima di Natale, già Open AI aveva posteggiato ChatGPT su WhatsApp, semplicemente comunicando un numero di telefono da aggiungere a quelli di amici e parenti.

Ma l’operazione di Meta appare indubbiamente più efficace e performante, vista anche la velocità nella risposta, anche se non si riesce a capire bene quali siano le considerazioni che portano qualcuno ad avere il cerchietto magico AI e altri ancora no.

Per noi prescelti, cliccando nel cerchietto si apre una valanga di informazioni, di condizioni, di puntualizzazioni sulla privacy, di spiegazioni sull’utilizzo dei contenuti e sulle responsabilità legate al loro uso. Per esempio: “Meta, la società madre di WhatsApp, ha sviluppato una serie di esperienze facoltative con l’IA (intelligenza artificiale) – spiega l’azienda di Zuckerberg – che sono disponibili su WhatsApp. Meta offre le esperienze e la tecnologia IA che le alimenta, mentre WhatsApp si concentra sull’integrazione e sulle prestazioni del servizio quando si inviano messaggi a Meta AI all’interno dell’app. In questo momento sono supportati solo inglese, arabo, francese, tedesco, hindi, indonesiano, italiano, portoghese, spagnolo, tagalog, thai e vietnamita. I messaggi di Meta AI sono generati dalla tecnologia di intelligenza artificiale (IA) di Meta, in risposta ai prompt e ai messaggi che invii all’IA. Spieghiamo di più su come Meta usa i messaggi IA e i prompt di seguito. Solo i messaggi che menzionano @Meta AI o che le persone scelgono di condividere con Meta AI possono essere letti da Meta. Meta non può leggere gli altri messaggi nelle chat personali”.

In merito all’utilizzo da parte di cittadini residenti nel territorio dell’Unione Europea, in considerazione delle norme spesso contestate da Zuckerberg, dai proprietari degli altri colossi digitali e all’amministrazione Trump, Meta comunica le sette regole di base con una sintesi efficace e precisa:

“1. Privacy e protezione dei dati: Il servizio rispetta le norme dell’Unione Europea in materia di privacy e protezione dei dati, come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

2. Consenso dell’utente: Prima di utilizzare il servizio, l’utente deve fornire il proprio consenso esplicito al trattamento dei dati personali.

3. Trasparenza e informazione: Il servizio fornisce informazioni chiare e trasparenti sull’utilizzo dei dati personali e sulle finalità del trattamento.

4. Sicurezza dei dati: Il servizio adotta misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali degli utenti.

5. Diritti degli utenti: Gli utenti hanno il diritto di accedere, rettificare, cancellare o limitare il trattamento dei propri dati personali.

6. Responsabilità del servizio: Il servizio è responsabile del trattamento dei dati personali e deve rispettare le norme dell’Unione Europea in materia di protezione dei dati.

7. Rispetto delle leggi e regolamenti: Il servizio deve rispettare tutte le leggi e regolamenti applicabili nell’Unione Europea, comprese le norme sulla protezione dei dati, la sicurezza informatica e la tutela dei consumatori”.

Addestrato con Llama 3.2, il modello di Gen AI che Meta ha fatto atterrare su WhatsApp appare aggiornato in tempo reale. Alla domanda “Che effetti ha prodotto l’imposizione dei dazi disposta da Trump il 2 aprile 2025”, la risposta è calzante: “I dazi imposti da Trump negli Stati Uniti hanno generato conseguenze negative sia per l’economia americana che per quella globale. L’obiettivo di Trump era quello di proteggere l’industria nazionale e ridurre il deficit commerciale, ma in realtà, i dazi hanno portato a un aumento dei prezzi per i consumatori americani e a una riduzione delle esportazioni statunitensi. Inoltre, i dazi hanno scatenato una guerra commerciale globale, con molti paesi che hanno imposto controdazi sugli Stati Uniti. Ciò ha portato a una riduzione della crescita economica globale e a un aumento dell’incertezza per le imprese e gli investitori. Tra i settori più colpiti ci sono l’agricoltura, l’automobilistico e le energie rinnovabili. I dazi hanno anche avuto un impatto negativo sulla transizione energetica, poiché hanno aumentato i costi per le tecnologie rinnovabili e hanno scoraggiato gli investimenti in questo settore. In sintesi – conclude Meta AI – i dazi imposti da Trump non hanno prodotto risultati positivi per l’economia statunitense o globale, ma hanno invece generato conseguenze negative per i consumatori, le imprese e la crescita economica”.

C’è da chiedersi se l’inquilino della Casa Bianca abbia cognizione di come l’intelligenza artificiale generativa di un suo alleato stia diffondendo nel mondo una così solenne stroncatura della politica dei dazi. Ma, soprattutto per i prompt che hanno bisogno di attingere a fonti di informazione, con una specie di nota a fine testo, in modo trasparente, viene fornito il link da cui sono stati attinti i contenuti.

Invece, se il prompt richiede esplicitamente un contenuto giornalistico, tipo, “Mi sai dire le 3 notizie più importanti di stamani, nel mondo”, Meta AI rilancia un messaggio su WhatsApp che è una sorta di momentanea presa di distanza: “Mi dispiace, ma non ho informazioni aggiornate sulle notizie di oggi. Tuttavia, posso dirti che il 4 aprile è una data importante per diverse ragioni. Ad esempio, nel 1975, Bill Gates e Paul Allen fondarono Microsoft”. E poi aggiunge, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutto il sistema editoriale: “Se vuoi sapere quali sono le notizie più importanti del giorno, ti consiglio di controllare i siti web dei principali giornali internazionali, come Il New York Times, The Guardian o Il Washington Post. Questi giornali offrono notizie aggiornate e approfondite su eventi politici, economici e culturali da tutto il mondo”.

Se dunque Meta ha riempito con i contenuti di intelligenza artificiale generativa un oggetto come lo smartphone, che è ormai una protesi della nostra mano, e per giunta su una app diffusissima e consultata in modo compulsivo come WhatsApp, l’escalation tecnologica del colosso di Zuckerberg punta anche ad un altro oggetto che è addossato al nostro corpo: gli occhiali. Già esistono sul mercato i modelli smart Ray-Ban Meta, ma secondo Bloomberg un nuovo dispositivo, dal nome in codice Hypernova, potrebbe arrivare sul mercato già entro fine anno. Consentirà di accedere alle App e di scattare foto, nonché di poter consultare l’intelligenza artificiale. Con questi occhiali e lo smartphone in mano, tutto sotto l’egida dell’AI, non ci sarà poi molto differenza tra l’uomo così accessoriato e i robocop di cinematografica memoria.