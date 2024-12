Mercato auto in frenata, immatricolazioni in calo del 10,8%

Novembre, continua la lunga frenata del mercato dell’auto. Nel mese scorso sono infatti diminuite del 10,8% rispetto allo stesso mese del 2023, portandosi a quota 124.251 autovetture. Il consuntivo dei primi undici mesi dell’anno si è chiuso con un milione e 452.973 immatricolazioni e un calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno dello 0,2%.

Numeri resi noti dalla Cgia di Mestre, che sottolinea l’andamento negativo del mercato, che con ogni probabilità potrebbe chiudere l’anno sotto il segno meno rispetto al 2023, con oltre il 18% di differenza in negativo rispetto alla fase pre-covid.

Anche il 2025 non sembrerebbe autorizzare ipotesi ottimistiche. Secondo il Centro Studi Promotor, dall’inchiesta congiunturale mensile a fine novembre, emerge che soltanto il 5% dei concessionari ipotizza per i prossimi mesi vendite in aumento, mentre il 37% si attende una stabilità sui bassi livelli attuali e il 58% prevede un calo delle immatricolazioni.

La situazione italiana non differisce molto da quella generale dell’Unione Europea, ma ciò non convalida certo il detto “mal comune mezzo gaudio”. Secondo l’analisi svolta dal centro studi Promotor, “le ragioni del mancato recupero da parte del mercato dell’auto dell’Unione dei livelli ante-pandemia vanno ricercate essenzialmente nella politica per la transizione energetica nella mobilità dettata all’Unione essenzialmente dall’ambientalismo ideologico. Le conseguenze sono ormai sotto gli occhi di tutti. I diktat, le multe miliardarie ai produttori di auto e la caduta delle vendite hanno determinato, come è noto, una gravissima crisi con chiusure di stabilimenti e licenziamenti in massa e il concreto pericolo dell’invasione dei mercati dell’Unione da parte di prodotti cinesi”.

Un’altra causa concomitante sono senz’altro gli aumenti dei prezzi delle auto, che hanno influenzato negativamente la domanda di auto nuove, mentre è cresciuto parallelamente il mercato delle auto usate. Del resto, in particolare in Italia, gli stipendi bassi e l’inflazione determinano una imitata capacità di consumo in particolare dei ceti medi tradizionali, ma in generale i ceti emergenti, ovvero gli immigrati, non godono solitamente di grande capacità di consumo, andando quindi a incrementare il mercato dell’usato.

Per quanto riguarda il segmento delle auto elettriche, la maggior parte degli acquirenti le comprerebbe come auto da aggiungere a quella o quelle già possedute. Per cui “all’acquisto di un’auto elettrica corrisponde generalmente un incremento del parco”.

In questo contesto, continua la crisi dei volumi sul mercato dei marchi Stellantis a cominciare da Fiat che a novembre ha immatricolato 8.700 vetture contro le 15mila dello stesso mese del 2023, superata da Toyota/Lexus e da Volkswagen. Il marchio storico italiano, che ha registrato nel mese un calo del 41% – del 16% da inizio anno – sconta anche lo stop alle vendite della Fiat 500 a motore termico, la frenata del modello elettrico e i tempi lunghi per lo sviluppo della versione ibrida. In casa Stellantis registrano un calo anche Jeep (-14,7%), Lancia e Alfa Romeo mentre reggono meglio i brand di matrice francese.

Per quanto riguarda Volkswagen, tiene il brand principale con 1.500 immatricolazioni in più dello stesso periodo del 2023, dimezza i volumi Seat e Audi archivia un mese negativo ma cresce del 2,5% da inizio anno. Il Gruppo Renault, guidato da Luca De Meo, registra per i marchi Renault e Dacia una crescita dei volumi dell’11% da gennaio a novembre, a fronte di immatricolazioni deboli il mese scorso. Toyota è tra i player principali quello con migliori risultati, dal momento che registra un aumento dei volumi del 25% da inizio anno. Tesla nel mese riduce ad un terzo le immatricolazioni rispetto a novembre 2023. Tra gli emergenti cresce soltanto MG con il 35% di immatricolazioni in più da inizio anno.

Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, spiega che questa situazione “sta determinando nel nostro Paese una situazione per molti aspetti paradossale. Le vendite di auto nuove sono molto depresse, ma il parco circolante continua ad aumentare e ciò nonostante che la popolazione sia in calo. Prima della crisi da pandemia nel 2019, secondo l’Isfort (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti), il tasso di motorizzazione in Italia era pari a 65,6. Ciò significa che per ogni 100 abitanti circolavano 65,6 autovetture. Nel 2023 questo tasso è salito a 69,4 ma è aumentata anche l’età media delle auto circolanti con ripercussioni negative sia sulla sicurezza della circolazione che sull’ambiente”.