Medicina, un master per la prevenzione

Firenze – Prevenzione degli infortuni sul lavoro, la Regione investe sulla formazione del personale delle Asl nei dipartimenti della prevenzione e mette a disposizione sei posti in un master universitario di primo livello presso l’Università di Pisa.

L’iniziativa segue a quella dell’anno scorso e l’obiettivo è accrescere, in particolare, la preparazione multidisciplinare dei dipendenti chiamati a sviluppare il programma Whp (Work health promotion) che dal 2016 promuove sui luoghi di lavoro la promozione della salute incentivando sani stili di vita, occupandosi di corretta alimentazione, contrasto del fumo di tabacco, promozione dell’attività fisica, contrasto del consumo dannoso dell’alcol e di altre dipendenze, benessere lavorativo, conciliazione vita-lavoro, vaccini, screening oncologici e tutela dell’ambiente e delle risorse. Tutti temi che saranno approfonditi durante le lezioni del master.

“Siamo soddisfatti di rinnovare anche quest’anno la collaborazione con l’Università di Pisa per l’attività di formazione del personale del nostro sistema sanitario – commenta l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini – La salute sui luoghi di lavoro passa infatti anche dall’acquisizione di nuove competenze necessarie per sensibilizzare e responsabilizzare sempre di più imprese, enti pubblici e privati che aderiscono al programma regionale e rafforzare ulteriormente l’intervento pubblico nella diffusione della cultura della tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori”.

“Con grande convinzione la Regione sostiene la partecipazione a questo master – afferma il presidente della Regione Eugenio Giani – perchè la preparazione del personale è alla base dell’impegno concreto di tutti per la tutela dei diritti e il benessere dei lavoratori. La sicurezza sul lavoro non è solo una questione di rispetto delle leggi e delle normative, ma richiede un’opera costante da parte di tutti per assicurare un ambiente e modalità di lavoro dignitose e sicure per ciascun lavoratore”.

“E’ motivo di grande soddisfazione annunciare, per il secondo anno consecutivo, l’avvio di questo master – commenta il direttore del corso, docente di medicina del lavoro all’Università di Pisa, Rudy Foddis – e questo grazie anche all’importante supporto della Regione, che dimostra concretamente quanto centrale sia l’attenzione verso la salute e sicurezza dei lavoratori. Il tema della prevenzione nei luoghi di lavoro necessita di una articolata strategia su diversi livelli, comunicativi, educativi, tecnico-operativi, portata avanti da stakeholders diversi uniti in sinergica cooperazione”. “In questo senso – prosegue -, la sinergia che si è venuta a creare attraverso la realizzazione di questo master tra istituzioni regionali, mondo accademico e realtà produttive è un esempio di eccellenza di cui andare orgogliosi.”

Saranno i dipartimenti della prevenzione a selezionare al proprio interno il personale per partecipare al master. L’iscrizione sarà finanziata dalla Regione Toscana grazie alle risorse del fondo sanzioni.