Matteo Biffoni: “La priorità è riappropriarci della fiducia della nostra gente”

Prato – Le elezioni regionali toscane hanno fotografato un Pd che ha vinto le elezioni raggiungendo il 41% e confermato che Prato è un caposaldo del centrosinistra in Toscana. Ne parliamo con Matteo Biffoni per due volte sindaco della città e forte di un consenso personale di 22.155 preferenze, un vero e proprio record.

Lei ha ottenuto un primato assoluto nella storia delle elezioni regionali in Toscana che inevitabilmente peserà sulle prossime scelte del Governatore Giani ma anche negli equilibri interni del partito democratico pratese che a breve dovrebbe aprirsi al prossimo Congresso provinciale previsto entro il mese dicembre.

“Ho sempre pensato che sia compito del governatore costruirsi la squadra più giusta. Ho fatto il sindaco per due volte e ho sempre agito in questa maniera. Ovviamente ho un curriculum politico, una storia personale che racconta tutto ciò che ho fatto in questi anni e i risultati ottenuti. Ed essere stato il più votato nella storia delle elezioni regionali toscane dice più di un qualcosa, anche se non so se questi voti saranno sufficienti per una mia rappresentanza in giunta. Nel caso accadesse lo scopriremo al compimento della giunta stessa. Ribadisco anche che per me non pretendo niente,ma lo pretendo per la comunità; questo risultato non solo è importante ma significativo,perché se da un lato mi carica di responsabilità, dall’altro mi spinge a far pesare nella maniera più efficace possibile e nell’interesse di Prato e della sua provincia tutto l’affetto e la fiducia che questi voti rappresentano”.

E riguardo il Pd locale?

“C’è stato un dato di fatto significativo: un’impostazione in virtù della quale, mi sono sentito non proprio preso in carico dal mio partito. A partire dalla scelta del capolista, legittima e,a seguire, una campagna elettorale dove, magari sbagliando, ho percepito un certo distacco. Perciò la mia, come tanti hanno potuto osservare, è stata abbastanza distante, e in questo senso il risultato personale ottenuto ha significato molto per me. Ciò però non vuol dire che si ribaltano rapporti congressuali o altro, ma sicuramente penso che il gruppo dirigente dovrà capirne il valore”.

Dunque pensa che chi l’ha votata aspiri ad un partito democratico meno legato alle scelte della segreteria romana?

“Non lo so, ma so che i cittadini pratesi e non solo, premiando me, hanno detto che vogliono un partito presente, vigile, sul pezzo, magari un po’ ruvido, non sempre accondiscendente, ma che si è sempre occupato delle persone, che ha messo le mani letteralmente nel fango e che ha anche saputo dire di no. Che si è assunto delle responsabilità nell’interesse della comunità e non per scelte personali. Penso al Sottopasso del Soccorso, al Parco Urbano che vedremo realizzare in un prossimo futuro, a Palazzo Pacchiani che verrà consegnato, ristrutturato, a breve”.

Prato è una città commissariata da luglio scorso. La cosa ha suscitato all’epoca dei fatti polemiche e discussioni nel partito. Ora a distanza di diversi mesi che idea si è fatto?

“Il commissariamento è stato un evento che ha sconquassato tutti. Non eravamo preparati ad una situazione del genere. Quindi ben comprendo lo smarrimento della città e dei pratesi. E ho sempre detto che non l’abbiamo affrontata nella maniera giusta. Nella difficoltà di un momento del genere sono stati commessi una serie di errori a livello politico,intendo, perché la nostra comunità è rimasta senza una guida, privata della sua giunta amministrativa e del consiglio comunale e il Pd pratese non ha avuto in tal senso una risposta adeguata. Siamo pur sempre la 16cesima città d’Italia e la prima nella quale avevamo sperimentato il “campo largo” e mi ha lasciato qualche perplessità anche il fatto che a livello nazionale non ci sia stata una presa in carico sull’ accaduto”.

A breve dovrebbe tenersi il Congresso Provinciale, con quale spirito la comunità del Pd pratese lo affronta ?

“Dopo tutto quello che è successo e tante tensioni sul territorio è importante rincontrarsi. Anche perché se è vero che le elezioni regionali sono andate bene, i risultati ottenuti non possono farci stare tranquilli. Non dobbiamo sottovalutare lo scarto di voti che c’è stato tra il centrodestra e il centrosinistra. Quindi in primis è urgente riappropriarci della fiducia della nostra gente. Perciò innanzitutto il Congresso anche per dare un segnale di vicinanza agli iscritti,( pochi!) che hanno la tessera e fanno militanza. Poi però aggiungo che, quando arriveremo alla scelta del futuro candidato sindaco/a di Prato, dovremmo trovare il modo di coinvolgere i nostri elettori. Penso perciò alle primarie, alle primarie di coalizione anche se ci fosse un solo candidato. Perché dopo quello che è successo bisogna riconnettersi sentimentalmente con il nostro mondo”.

Come dovrebbe essere secondo lei il futuro segretario del Pd pratese: un riformista o un appartenente all’area Schlein?

“Non è questo il punto. Bisogna ricostruire un’armonia all’interno del partito e una capacità di raccontare l’attività del partito. Questo il tema vero. Poi ciascuno di noi ha le sue sensibilità politiche che vanno rispettate ma c’è un livello, quello locale, che ha necessità di rimettersi moto. Quindi il Segretario dovrà essere quello che convincerà tutti. Ho sempre pensato che la politica sia un collettivo che tiene dentro tante persone e fa squadra”.

Dopo il Congresso del partito,a Prato ci saranno in primavera inoltrata le elezioni. Pensa ad una ricandidatura a Sindaco?

“Nel 2024 avrei voluto continuare il mio lavoro da Sindaco per terminare una serie di progetti, ma allora non fu possibile. È ovvio che se dovessi dare priorità all’istinto e al cuore direi subito «Sì certamente». Ma adesso la mia disponibilità non c’è perché i tempi sono maturi affinché la politica di partito generi una proposta uguale o migliore della mia per la città, altrimenti non funziona. Voglio che questa volta parli la ragione non il cuore ed è per questo che auspico che ci sia un’altra proposta per la città.”

In Toscana il Pd, nel centrosinistra, è il primo partito ma il consenso a livello nazionale, stando ai sondaggi non è consolante. Polemiche interne quasi quotidiane e in ultimo le parole di Romano Prodi, che lo ha definito un «partito affetto da uno smarrimento d’identità tanto grave da pregiudicare le possibilità di vittoria alle politiche del 2027». Cosa ne pensa?

“Il partito democratico da una parte del Paese è visto come non in grado di essere alternativa di governo, non capace cioè di prendersi carico delle questioni che interessano i cittadini. Ci vedono non affidabili. Giusto o sbagliato è questa la percezione che trasmettiamo. Siamo visti distanti. Paradossalmente il governo di centrodestra non ha risolto i problemi del Paese, in alcuni casi ha addirittura peggiorato le condizioni degli italiani, ma, tuttavia, è riuscito a dare l’idea che su alcuni temi si sta impegnando in maniera specifica. Dobbiamo tornare ad occuparci delle piazze per discutere dei problemi degli italiani non volando alto ma con pragmatismo. Porre nuovamente attenzione alle aziende, ai rifiuti, all’energia, ai ragazzi che fanno fatica a trovare lavoro e a mettere su famiglia….. Il partito democratico su questi temi so che ha tante proposte ma non riusciamo a trasmetterle ai nostri elettori perché siamo percepiti lontani”.

Si parla di una futura legge elettorale proporzionale con la quale il Governo vuole presentarsi alle prossime elezioni del 2027. Il suo parere?

“Le leggi elettorali dovrebbero garantire la massima garanzia possibile e offrire la governabilità a chi vince e un diritto di platea a chi perde. Trovo che il sistema elettorale a Sindaco funzioni perfettamente, perché, numeri alla mano ,si sa chi vince, il giorno dopo governa insieme alla sua maggioranza e chi perde va all’opposizione. Mi piacerebbe che questo fosse lo spirito con cui si riscriva la legge elettorale, senza troppi tatticismi, il più possibile condivisa tra le forze politiche. Si devono far scegliere i candidati alla gente, senza pacchetti preconfezionati da offrire agli elettori, altrimenti continuerà l’emorragia delle persone che non andranno a votare e questo sarà il vero problema per tutti”.

In tempi brevi il referendum confermativo sulla giustizia. Gli italiani decideranno o meno sulla separazione delle carriere dei magistrati. Cosa può dirci in proposito?

“Su questa battaglia il governo di centrodestra ha marcato un punto a suo favore. Per la riforma dico No, ma il Sì è coerente con la storia politica di chi negli anni ha fatto opposizione. La mia riflessione è invece cosa propone come alternativa il partito democratico ad un sistema giustizia sempre più affaticato, in grave affanno e con carenza di personale. Perché è troppo poco rispondere con assunzioni dí cancellieri e giudici. La riforma della giustizia è una cosa seria e mi piacerebbe una proposta del centrosinistra che, anche questa volta, si fa fatica a vedere”.