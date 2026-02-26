Materia Prima Festival 2026 all’insegna dell’accessibilità

Firenze – Via alla tredicesima edizione Materia Prima Festival, la rassegna d teatro contemporaneo a cura di Murmuris che ogni anno porta a Firenze, tra il Teatro Cantiere Florida e tanti altri spazi della città, le produzioni più interessanti e innovative in circolazione.

Il tema del festival 2026 è l’accessibilità: “Il nostro obiettivo è rendere il teatro intellegibile e migliore, popolare con qualità e anche dal punto di vista economico, è evidente che il concetto di accessibilità riassume tutti gli altri”, dice Laura Croce che dirige Murmuris insieme a Luisa Bosi e Francesco Migliorini.

“Il teatro come luogo inclusivo, politico, condiviso. Come rito collettivo che non lascia indietro nessuna e nessuno. In una parola: accessibile”. È questo dunque il manifesto di quasi 60 giorni di spettacoli (dal 4 marzo al 27 aprile), una durata assai lunga per un festival, ma – ha spiegato Luisa Bosi – Materia Prima cade nei mesi dell’anno nei quali si lavora e dunque bisogna dare più occasioni di venire a teatro”.

Il cartellone è rivolto a ogni fascia di spettatori e spettatrici con prime assolute, compagnie pluripremiate, creazioni site-specific e progetti speciali. Opere in Lingua dei segni italiana (LIS) e una selezione di titoli per sostenere l’idea di un teatro senza barriere, capace di parlare a tutte e tutti, dove nessuno si senta fuori posto, non previsto o non all’altezza – nato col sostegno e il contributo di Mic – Ministero della Cultura, Unione Europea, Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione CR Firenze.

Fra i nomi l’iconico fondatore dell’Odin Teatret Eugenio Barba, la formazione premiata agli Ubu Muta Imago, la compagnia Leone d’Argento a Venezia Babilonia Teatri, l’attivista LGBTQIA+ volto di SKAM Italia Pietro Turano con l’autore Pietro Angelini, il duo premio Hystrio Cuocolo/Bosetti, la sound artist Gaia Ginevra Giorgi, il collettivo astro nascente Parini Secondo, la finalista Inbox Luisa Borini, i performer collaboratori dell’applaudito progetto Sotterraneo Giulio Santolini e Fabio Mascagni, il gruppo di ricerca Controcanto Collettivo, la compagnia Premio Speciale Ubu I Sacchi di Sabbia, gli attori e registi Andrea Macaluso e Alessandro Averone.

L’ apertura mercoledì 4 marzo ore 21.00 al Cantiere Florida con “Atomica”: in prima toscana lo spettacolo di Muta Imago ispirato alla corrispondenza tra il filosofo tedesco Günther Anders e Claude Eatherly, giovane aviatore texano che diede l’ok allo sgancio della bomba atomica su Hiroshima nel 1945, in uno scambio tra due esseri umani fragili che si interrogano sulla natura umana tra potenza immaginifica e male assoluto.

La chiusura affidata a due giornate – lunedì 13 e martedì 14 aprile – con protagonista Eugenio Barba, tra i maestri assoluti del teatro del Novecento, ospite al festival per celebrare 90 anni nel segno dell’arte in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze. In programma un talk in dialogo col collettivo tre volte premio Ubu Sotterraneo, per una riflessione intergenerazionale sull’aspettativa di vita del teatro dall’eloquente titolo “Lo scandalo della durata”, con un intervento performativo della compagnia teatrale dell’Ateneo fiorentino Binario di Scambio ideato da Teresa Megale (13/04 ore 20.30 Cantiere Florida), la presentazione dell’autobiografia curata da Lluís Masgrau “Le mie vite nel Terzo Teatro. Differenza, mestiere, rivolta”, con la moderazione del critico Alessandro Toppi (14/04 ore 18.00 libreria L’Ornitorinco) e lo spettacolo “Compassione”, produzione Odin Teatret interpretata da Julia Varley che esplora il mito di Eros (14/04 ore 21.00 Cantiere Florida).

Non solo, lunedì 27 aprile in programma un evento extra: alle 19.00 nel cortile del Liceo Scientifico Niccolò Rodolico, a conclusione di “NOI 2026_Teenager a teatro” – progetto dedicato agli allievi e alle allieve degli istituti superiori per conoscere la filiera produttiva che porta alla creazione di uno spettacolo in una contaminazione virtuosa fra adolescenti e professionisti, realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze – andrà in scena “Speeed”, uno schiaffo a 160bpm con cui l’imprevedibile formazione Parini Secondo lancia lo spettatore nel fenomeno del Para Para, uno stile di danza diffuso nei club di Tokyo degli anni 90, tra estetica coloratissima e musica Eurobeat.

Saranno quattro i lavori in prima assoluta. “Je suis radio”, performance sonora site-specific di e con l’artista e ricercatrice Gaia Ginevra Giorgi, selezionata da Exibart tra i nomi emergenti 2024, in scena insieme al compositore e musicista Devid Ciampalini. Riprendendo nel titolo l’esclamazione che, nel 1924, l’artista e medium Jeanne Natalia Wintsch, reclusa in un ospedale psichiatrico svizzero, ricama su un tessuto di cotone, l’opera trasformerà l’Ex Centrale Termica Fiat in una stazione medianica temporanea, introducendo trasmissioni spettrali e segnali fantasma nell’architettura del potere (19/03 ore 19.00 e 21.00 Torre Ex Fiat). “Primo Amore”, nuova produzione firmata Sotterraneo con Fabio Mascagni su testo della drammaturga premio Ubu Letizia Russo. La vicenda è quella di un uomo che, dopo anni di assenza, torna nel piccolo centro di provincia in cui è nato, dove un incontro inatteso riporta alla memoria schegge e frammenti di vita, facendo crollare tutte le sue certezze (10/03, 13/03 e 15/03 ore 21.00 Bar delle Baracche Verdi, Isolotto). “Quattro Quarti”, nuovo lavoro di Alessandro Averone che unisce quattro testi brevi di Samuel Beckett.



Quattro respiri a completare un unico movimento per dare corpo e azione all’incedere tortuoso dell’essere umano nell’universo (31/03 ore 21.00 Cantiere Florida). “La prima e l’ultima”, tributo ad Aristofane dei Sacchi di Sabbia. Cosa accadrebbe se si fondono insieme la prima e l’ultima commedia del grande drammaturgo greco? In questo spettacolo la rabbia giovanile di Acarnesi, la commedia più antica del mondo, sfocia senza soluzione di continuità nell’amara disillusione del Pluto, l’ultima commedia, generando un ibrido tempestoso (20/03 ore 19.00 Cantiere Florida)

In foto: Eugenio Barba

Il cartellone: www.materiaprimafestival.com