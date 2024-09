Maltempo, tromba d’aria in Versilia, giardini chiusi a Firenze

Firenze -L’intera Toscana è in allerta arancione, fino a lunedì mattina, 9 settembre. Allerta gialla per rischio idraulico per i corsi d’acqua Cecina e Cornia in provincia di Livorno e Grosseto.

Danni e allagamenti in particolare in Versilia, dove si è formata anche una tromba d’aria. Allagamenti in svariate zone della Regione, in particolare Campi Bisenzio ha visto l’acqua tornare in scantinati, garage, anche alcune abitazioni. Sottopassi allagati. Ancora pioggie nelle prossime ore.

L’amministrazione comunale fiorentina ha emessa un’ordinanza che prevede la chiusura di parchi, giardini e aree verdi ad accesso regolamentato e vieta qualunque attività all’aperto nei giardini/parchi pubblici ed aree verdi della Città di Firenze. Il divieto è partito oggi, domenica 8 settembre, alle 17, e terminerà alle 6 di domani mattina, lunedì 9 settembre. Con questa ordinanza, che contiene raccomandazioni ai cittadini a non entrare in questi orari in parchi e giardini della città, viene anche disposto l’obbligo per i gestori delle attività economiche concessionari di aree presenti all’interno di giardini/parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili, di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza. L’ordinanza vieta qualunque attività all’aperto nei giardini/parchi pubblici ed aree verdi della Città di Firenze e sospende la fermata “Cascine” della linea tramviaria T1.