Maltempo, evacuate 70 famiglie nel pratese

Prato – Situazione molto difficile a Prato e Provincia dopo le piogge di ieri . Dalla Protezione Civile di via Roma si sono susseguiti una serie di comunicati anche via social che invitavano la popolazione a non uscire di casa per le avverse condizioni meteo.

Allagate in pochi minuti strade,chiusi i sottopassi, evacuati i piani bassi delle case, frane e smottamenti in più punti della Val Bisenzio, Prato e Carmignano. Allertati in tutti i comuni della provincia i Centri Operativi Comunali (COC), e durante la notte è stato attivato in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), per seguire la difficile situazione nel Comune di Montemurlo dove è intervenuta una squadra di sommozzatori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, per l’esondazione del Fosso Stregale che ha reso necessaria la chiusura di una strada e la messa in sicurezza di 70 famiglie. In tanti hanno rivissuto l’incubo dell’alluvione del 2 novembre scorso. E c’è chi punta il dito contro l’amministrazione comunale per aver fatto poco o niente in questi dieci mesi per mettere in sicurezza il territorio. Da più parti ci si chiede come sia possibile che tre ore di pioggia,per quanto intense possano mettere letteralmente in ginocchio interi quartieri e frazioni cittadine, a fine estate. La domanda è : che succederà in autunno con l’arrivo delle perturbazioni più intense?