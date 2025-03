Maltempo, allerta rossa fino alle 12 di domani

Firenze – Non smette di piovere e continuerà secondo le previsioni, per buona parte della notte. Anche domani, nonostante le schiarite, la pioggia la farà da padrone. Intanto, dopo le piogge che hanno provocato l’esondazione del Rimaggio a Sesto e varie altre rotture degli argini, in particolare il torrente Sieci, cosa che non si verificava da decenni, ma anche della Sieve, che si è riversata fuori dagli argini a San Piero a Sieve, isolando alcuni operai, e ha invaso, interrompendola, la Tosco-Romagnola a Rufina, l’invaso di Bilancino ha raggiunto la sua capienza massima. Publiacqua ha così deciso, viste le condizioni meteo, di aprire lo scolmatore che pone il lago in regime di “sfioro”, ovvero incannala lentamente l’acqua attraverso lo scolmatore verso il Sieve, che è il più grande affluente dell’Arno. Ed è giunta anche la firma del ministro Nello Musumeci al decreto con cui risponde positivamente alla richiesta inoltrata dal governatore Eugenio Giani di avere la mobilitazione straordinaria del servizio nazionale di Protezione Civile valida per tutto il territorio regionale toscano,

La situazione è monitorata attentamente e ricordiamo che alle 12 è scattata, e resterà fino alle 12 di domani, l’allerta rossa proclamata dal presidente della regione Eugenio Giani e dall’assessora all’ambiente Monia Monni per cinque province, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Lucca, come già comunicato dalla protezione civile regionale.

Ora l’attesa è per l’ondata di piena dell’Arno, che transiterà verso le 20 da Firenze. Esondamenti e frane stanno interessando buona parte del fiorentino: il Rimaggio è uscito dagli argini a Sesto Fiorentino, criticità legate alla caduta della pioggia hanno provocato disagi a Firenze, Pontassieve, Pelago, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, Bagno a Ripoli, Poggio a Caiano, Carmignano e Prato. Frane a Marradi e Vicchio, difficoltà verso Vaglia, dove è esondata la Carza. In Chianti l’Autopalio chiusa in direzione Firenze. A San Casciano si registrano molti alberi caduti. Allagamenti a Grassina, a Vallina e a Ponte a Ema, nel comune di Bagno a Ripoli. Evacuazioni a Cerreto Guidi, a Fucecchio e Vinci. In Val di Sieve evacuazioni a Pelago e Pontassieve. Mobilitate tutte le squadre della Protezione Civile, che hanno preparato anche sacchetti di sabbia per le emergenze.

Dalla Nidil Cgil parte l’allarme per i rider. “Vogliamo che la salute e la sicurezza dei rider contino e per questo abbiamo formalmente richiesto alle piattaforme Glovo e Deliveroo di interrompere il servizio di consegna”. La richiesta è interrompere le consegne e garantire i compensi ai lavoratori. “Anche Casa Rider Firenze oggi pomeriggio resterà chiusa, sia per rispetto delle indicazioni che per dare il segnale che i ciclofattorini oggi e domani non devono consegnare”. Un invito anche ai consumatori: “Invitiamo i consumatori ad evitare di utilizzare il servizio offerto loro tramite applicazione, per essere al fianco di coloro che rischierebbero la propria incolumità per un semplice panino o una pizza”.

Per alleggerire la pressione dell’Arno su Pisa, è stato aperto lo scolmatore di Pontedera. “Abbiamo aperto lo Scolmatore della Regione Toscana a Pontedera per alleggerire la portata dell’Arno su Pisa: verranno aperte tre paratoie dell’opera idraulica di presa del canale”, ha annunciato il presidente Eugenio Giani che ha anche aggiunto “di aver disposto l’apertura anche delle casse di espansione del bacino di Roffia lungo l’Arno a San Miniato. La portata dell’Arno a Empoli è a 2000 metri cubi al secondo, mentre è a 2200 mc/s a Pontedera. E stanno invasando anche le casse di espansione dell’Arno ai Renai, alle porte di Firenze. La piena dell’Arno a Firenze dovrebbe passare nelle prossime ore”.

Intanto il presidente Giani fa sapere di avere richiesto la mobilitazione nazionale. “Ho firmato ed inviato al Ministro ed al Dipartimento nazionale di Protezione civile una richiesta di mobilitazione del servizio nazionale valida per tutto il territorio regionale toscano, per fronteggiare insieme le emergenze dovute all’eccezionale ondata di maltempo che stiamo registrando in queste ore”.

“L’intensità e l’estensione degli eventi previsti potrebbero determinare gravi criticità idrauliche e idrogeologiche- spiega il presidente della Regione – tutto il sistema regionale di protezione civile della Toscana, vigili del fuoco, forze di polizia, soccorso ed emergenza sanitaria è in stato di massima allerta con interventi in corso. Considerando la portata dell’evento in corso ritengo importante che il sistema nazionale di Protezione civile si attivi a supporto del nostro sistema regionale, coordinandosi con la nostra Unità di crisi, con gli enti locali e le autorità del territorio, per ottimizzare gli interventi ed il supporto alla popolazione”.

Il Comune di Firenze chiude per precauzione i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. A fronte dell’allerta meteo rossa per rischio idraulico per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa emanata dalla Protezione Civile, sono chiusi fino alle 14 di domani Museo di Palazzo Vecchio, Museo Novecento, Cappella Brancacci, Museo Stefano Bardini, Fondazione Stefano Romano, Complesso di Santa Maria Novella e MAD Murate Art District. Tutte le attività, le visite e i laboratori organizzati da MUS.E sono annullati. Saranno comunicate eventuali variazioni.

In conseguente chiusura dei musei, fra i quali il Museo di SMN, è stata disposta la chiusura anche dell’Info Point di SMN.

Foto da Luca Grillandini