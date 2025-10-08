Mahagonny e il mondo: quando la città di Brecht diventa realtà

Quasi un secolo fa, Bertolt Brecht immaginò una città chiamata Mahagonny: un paradiso artificiale costruito sul denaro, dove tutto si può comprare e dove l’unica regola è “chi non paga, muore”. Era una metafora — una denuncia feroce di un mondo in cui il profitto ha sostituito la coscienza.

In Ascesa e rovina della città di Mahagonny, la distruzione finale non arriva da un dio vendicatore, ma dall’interno stesso della città. È la logica del denaro e dell’indifferenza che la divora. Brecht ci mostra una società che consuma sé stessa, ubriaca di libertà apparente e incapace di pietà.

Oggi, quel racconto sembra meno un’allegoria e più un riflesso del presente. Le disuguaglianze crescono, la compassione si consuma, le tragedie si ripetono. E come in Mahagonny, spesso il mondo osserva, commenta, ma non agisce.

La guerra tra Israele e Gaza è un esempio estremo di questa deriva. Non serve scegliere una parte per accorgersi che, in mezzo alle macerie, la prima a morire è l’umanità. Bambini, famiglie, città intere diventano numeri. Le immagini scorrono sugli schermi, ma scivolano via come se appartenessero a un altro pianeta. L’abitudine al dolore è diventata la nuova forma di indifferenza.

Brecht non chiedeva pietà, ma consapevolezza. Il suo teatro voleva costringere lo spettatore a pensare: come siamo arrivati qui?

La stessa domanda vale oggi. In un mondo che accumula ricchezza e potere ma perde la capacità di vedere l’altro, la rovina non arriva dall’esterno. È già cominciata dentro di noi.

Mahagonny, dopotutto, non è mai esistita come città. Ma ogni volta che l’interesse prevale sulla vita, ogni volta che il dolore altrui diventa invisibile, Mahagonny rinasce. E continua, silenziosa, a bruciare

Foto: Bertolt Brecht – Bundesarchiv_Bild_183-W0409-300